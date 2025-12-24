En una mañana de alto movimiento de pasajeros, la Terminal de Ómnibus de Neuquén fue escenario de un operativo preventivo pensado para anticiparse a riesgos y cuidar a la comunidad. El despliegue, encabezado por la Policía provincial, apuntó a desalentar el ingreso y transporte de pirotecnia, una práctica prohibida por ley y asociada a graves consecuencias para personas y animales.

La intervención se desarrolló sin interrupciones en el servicio y con un enfoque claro: prevenir antes de que ocurra un problema.

Un operativo pensado para anticiparse

El control se llevó adelante durante la mañana, con personal policial especialmente asignado y la participación de áreas clave vinculadas a la seguridad. Las tareas se concentraron en sectores estratégicos de la terminal, donde suele circular equipaje, encomiendas y paquetería.

El eje del procedimiento fue la detección temprana. No se buscó reaccionar ante incidentes, sino evitarlos.

Perros entrenados y controles minuciosos

Uno de los puntos centrales del operativo fue el uso de canes entrenados para la detección de material explosivo. Guiados por personal especializado, los perros recorrieron micros de larga distancia, oficinas de encomiendas y agencias de transporte.

El trabajo fue silencioso, ordenado y preciso, lo que permitió realizar inspecciones exhaustivas sin generar demoras ni inconvenientes para los pasajeros.

Ley vigente y cuidado colectivo

La acción se enmarca en la normativa provincial y municipal que prohíbe el uso y traslado de pirotecnia por los riesgos que implica. Estas disposiciones apuntan a reducir accidentes, evitar daños y proteger especialmente a niñas, niños, personas con sensibilidad auditiva y animales.

El operativo buscó reforzar ese mensaje desde la prevención y el control responsable.

Trabajo conjunto y presencia estatal

El despliegue contó además con el acompañamiento de organismos municipales vinculados al transporte y a las inspecciones comerciales. Esta articulación permitió fortalecer los controles y mostrar un esquema de trabajo coordinado entre Provincia y Municipio.

La presencia de las fuerzas y de los equipos técnicos transmitió previsibilidad en un espacio clave de la ciudad.

Un resultado que refuerza el camino

Como resultado del procedimiento, no se detectó material pirotécnico en la terminal. El dato refuerza la efectividad de los controles y el impacto de las políticas preventivas sostenidas en el tiempo.

En fechas sensibles, este tipo de operativos busca llevar tranquilidad, promover celebraciones responsables y sostener un mensaje claro: la seguridad y el cuidado colectivo también se construyen antes de que ocurra cualquier emergencia.