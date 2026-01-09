El Paso Internacional Mamuil Malal, que conecta la provincia de Neuquén con la Región de La Araucanía en Chile, estará habilitado este domingo 11 de enero recién a partir de las 13 horas, según informó Gendarmería Nacional.

La medida fue comunicada por el jefe del Escuadrón 33 “San Martín de los Andes” de Gendarmería, Comandante Principal Ariel Alberto Oliveira, y responde a la realización de la competencia deportiva internacional Ironman Pucón 70.3 Chile 2026, un evento que convoca a miles de atletas y espectadores.

Durante la mañana, el tránsito por el paso fronterizo permanecerá restringido, por lo que las autoridades solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios, reprogramar viajes y evitar la formación de largas filas y aglomeraciones en la zona.

Desde Gendarmería recomendaron respetar los horarios oficiales y circular con paciencia una vez finalizado el evento deportivo, para facilitar el orden y la fluidez vehicular en uno de los cruces más utilizados del sur neuquino durante la temporada de verano.