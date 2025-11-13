Este jueves, Vialidad Nacional informó que todas las rutas nacionales que atraviesan la provincia neuquina se encuentran transitables, aunque se recomienda circular con precaución debido a diversas tareas de mantenimiento en curso.

Si bien la mayoría de los tramos están habilitados, algunos sectores requieren especial atención, sobre todo en aquellos sitios donde el personal de Vialidad está trabajando en la reparación de baches y la mejora de la infraestructura vial.

En cuanto a las tareas más relevantes, se destacan varios tramos con tareas de mantenimiento que exigen extrema precaución. En la Ruta 40, entre el Empalme con la Ruta Nacional 237 y Villa la Angostura, están realizando trabajos de bacheo en caliente a la altura del kilómetro 2068. Los conductores deberán reducir la velocidad y estar atentos a las señales de tránsito, ya que la maquinaria y los equipos de trabajo podrían generar desvíos temporarios o cambios en el flujo vehicular.

De igual forma, en el tramo de la Ruta 40 conocido como "Siete Lagos", se continúa con tareas de desmalezamiento entre San Martín de los Andes y Catritre, lo que también puede generar situaciones de obstrucción parcial en el camino.

Otro tramo en el que se llevan a cabo tareas de reparación es la Ruta 231, en el paso internacional Cardenal Samoré. En este sector, personal de Vialidad está trabajando en el bacheo de la calzada, lo que exige a los conductores circular con especial precaución. Aunque el paso se encuentra habilitado, las condiciones de la ruta pueden variar debido a la presencia de maquinaria y el estado del asfalto, lo que incrementa el riesgo de accidentes si no se toman las precauciones adecuadas.

En cuanto a los pasos internacionales, tanto Cardenal Samoré como Pino Hachado se encuentran habilitados para el tránsito. Sin embargo, en ambos casos, se advierte que las calzadas se encuentran despejadas pero húmedas, lo que puede generar superficies resbaladizas. Por esta razón, se solicita a los conductores transitar con precaución en estos pasos internacionales, en especial considerando las condiciones meteorológicas que pueden influir en la seguridad de la circulación.

Para consultar la información actualizada sobre el estado de las rutas nacionales en la provincia, los interesados pueden acceder al portal oficial de Vialidad Nacional en www.argentina.gob.ar/rutasnacionales

