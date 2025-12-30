Becas Gregorio Álvarez: ¿cómo y hasta cuándo puedo reinscribirme?

En el marco de la reinscripción al programa de becas “Gregorio Álvarez”, la subsecretaría de Juventud de la provincia continúa brindando asesoramiento presencial a jóvenes estudiantes en el Paseo de la Costa de la ciudad de Neuquén. La propuesta busca facilitar el acceso a la información y acompañar a quienes deseen renovar el beneficio.

El espacio funciona a través de un stand informativo que atenderá de lunes a viernes, de 18 a 21 horas, hasta el próximo 9 de enero, fecha en la que culmina la etapa de reinscripción. Desde su instalación, ya fueron atendidos unos 150 jóvenes interesados en conocer más sobre el programa y otras iniciativas provinciales.

Quienes se acercan pueden recibir información detallada sobre las becas, así como sobre otras herramientas destinadas a jóvenes de entre 18 y 35 años, como el Boleto Educativo Neuquino Gratuito (BENG), que también forma parte de los beneficios ofrecidos por el gobierno provincial para facilitar el acceso al estudio.

Según explicó la subsecretaria de Juventud, Katherina Allende, el objetivo del stand es acercar estos programas a quienes aún no los conocen. “Trabajamos en espacios estratégicos con fuerte presencia territorial, para que nuestros jóvenes puedan acceder a estos beneficios pensados especialmente para ellos”, afirmó.

La subsecretaría se sumó a la campaña de difusión a mediados de diciembre, luego de recibir una capacitación por parte de la dirección general de Operativa de Becas del ministerio de Educación, que tiene a su cargo la ejecución del programa “Gregorio Álvarez”. El total de estudiantes que puede renovar su beca asciende a 18.900, de los cuales 2.082 pertenecen al nivel terciario y universitario.

El proceso de reinscripción se realiza de manera online en el sitio www.becas.neuquen.gob.ar y está dirigido a alumnos de nivel Inicial, Primario, Secundario y Superior. Además de la atención presencial, la subsecretaría de Juventud difunde la información a través de sus canales digitales para ampliar el alcance de la campaña.