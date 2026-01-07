El aumento de los combustibles en Argentina, que comenzó a regir el 1 de enero de 2026, tiene un impacto directo sobre los precios en todo el país. La medida dispuesta por el gobierno de Javier Milei, a través del Decreto 929/2025, incrementó los impuestos nacionales sobre la nafta y el gasoil, afectando tanto a la nafta súper como a la premium y el gasoil común. Este aumento, que se aplica en todo el territorio nacional, llegó con un esquema diferencial para las provincias patagónicas, entre ellas Neuquén, lo que generó una notable diferencia de precios en comparación con otras ciudades del país.

En la ciudad de Neuquén, los precios de los combustibles alcanzan cifras altísimas. La nafta súper se vende a 1.509 pesos por litro, mientras que la Infinia, la nafta premium de YPF, alcanza los 1.754 pesos. El gasoil Infinia, por su parte, se comercializa a 1.968 pesos por litro, posicionando a las estaciones de servicio locales como las de mayor precio en la región patagónica.

En contraste, otras ciudades cercanas como Bariloche y Viedma presentan precios significativamente más bajos, con la nafta súper a 1.427 pesos por litro en Bariloche, y a 1.421 pesos en Viedma, lo que resalta la disparidad de costos entre las localidades del sur.

El incremento impositivo establecido por el gobierno tiene un componente diferencial para las provincias de la Patagonia, con Neuquén y Río Negro dentro de esta categoría. Sin embargo, a pesar de la diferencia en los aumentos impositivos, los precios en Neuquén siguen siendo más elevados que en otras ciudades de la región.