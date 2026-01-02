El inicio de 2026 llegó con aumentos en los surtidores de todo el país. La actualización de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, dispuesta por el Gobierno nacional, ya se refleja en los precios finales que pagan los automovilistas en Neuquén.

La medida fue oficializada a fines de diciembre mediante el decreto 929/2025, publicado en el Boletín Oficial, y comenzó a regir desde el 1 de enero de 2026.

Qué impuestos aumentaron y desde cuándo

La normativa establece incrementos fijos que impactan tanto en las naftas como en el gasoil, con un esquema diferencial para las provincias patagónicas.

Aumento en naftas

Según el decreto, la nafta sin plomo y la nafta virgen registran:

$17,291 por litro en el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL)

$1,059 por litro en el impuesto al dióxido de carbono

Aumento en gasoil

En el caso del gasoil, el incremento total se compone de:

$14,390 por litro en el impuesto principal

$7,792 por litro por el tratamiento diferencial regional

$1,640 por litro en concepto de dióxido de carbono

Este esquema diferencial alcanza a las provincias de la Patagonia, entre ellas Neuquén y Río Negro.

Neuquén capital: los valores más altos

En el caso de la YPF ubicada en Bahía Blanca y Perticone, de la ciudad de Neuquén, los precios vigentes en enero de 2026 son:

Nafta Súper: $1.509 por litro

Nafta Infinia: $1.750 por litro

Infinia Diesel: $1.974 por litro

Diesel500: $1.758 por litro.

Diferencias entre ciudades de la región

Si bien el aumento impositivo es uniforme a nivel nacional, los precios finales en los surtidores no son iguales en toda la región. Factores como logística, costos operativos y ubicación geográfica generan diferencias entre ciudades patagónicas.

En Neuquén Capital, el precio es más caro que en otras localidades como General Roca, San Carlos de Bariloche y Viedma.