La Municipalidad de Neuquén cerró el año con uno de los balances más sólidos en materia de Bienestar Animal, al completar 26.852 castraciones de perros y gatos durante los últimos doce meses y alcanzar un total de 145.000 intervenciones desde el inicio de la gestión del intendente Mariano Gaido.

El resultado es la expresión concreta de una política pública sostenida que articula castración, vacunación, desparasitación y promoción de la tenencia responsable, con impacto directo tanto en la salud animal como en la salubridad pública de la ciudad.

La secretaria de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional, Luciana De Giovanetti, valoró el crecimiento constante del área y señaló que el programa se convirtió en una política estructural del municipio. “Es un trabajo que no se detiene, que se profundiza cada año y que se construye con presencia en los barrios”, remarcó.

Además de las cirugías, durante el año se realizaron 58.000 desparasitaciones, 7.000 vacunaciones, 258 adopciones responsables y se dictaron talleres de derecho animal en establecimientos educativos de nivel inicial y secundario, con eje en la formación temprana sobre el cuidado y respeto por los animales.

Entre las novedades de la temporada se destacó la implementación de sectores específicos para animales en los balnearios de la ciudad, a partir de una ordenanza sancionada este año. La medida permite que quienes concurran al río Limay con sus mascotas lo hagan en espacios señalizados, bajo normas de convivencia que incluyen uso obligatorio de collar y correa y bozal en caso de animales temperamentales.

De Giovanetti adelantó que en enero se retomarán los operativos territoriales con la puesta en marcha de los quirófanos móviles, que se suman a los quirófanos fijos y a las jornadas de castración masiva en distintos puntos de la capital. “Cuidar a los animales también es cuidar la salud de toda la comunidad”, subrayó.

El trabajo del equipo técnico, integrado por 15 veterinarios, y la continuidad de las ferias de adopción en espacios públicos completan una política que ya posiciona a Neuquén como una de las ciudades referentes del país en bienestar y protección animal.

Espacios habilitados para concurrir con animales en balnearios