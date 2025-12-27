El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, cerró el año con un amplio repaso de gestión en una entrevista en el programa Informe Semanal que conduce Pancho Casado en AM550, donde abordó los principales desafíos y logros de la provincia: la paz social con los gremios estatales, la inversión histórica en educación, la creación de empleo privado, el impacto de Vaca Muerta, la relación con el Gobierno nacional, la obra pública y la gestión del agua.

Paz social y acuerdos salariales: “Neuquén se construyó con trabajo y convivencia”

Figueroa destacó el clima de diálogo alcanzado con los gremios estatales y remarcó que Neuquén logró cerrar acuerdos salariales que garantizan previsibilidad. “Neuquén es una provincia que se ha construido en base al trabajo y a una buena convivencia”, afirmó.

Recordó que el año pasado fue la primera vez en más de una década que las clases comenzaron en tiempo y forma, tras un acuerdo salarial anticipado, y explicó que este año se repitió la estrategia. “Convocamos nuevamente antes de fin de año porque fue una experiencia exitosa. Rescato la madurez de los gremios y el entendimiento de la situación”, señaló.

El mandatario confirmó que el ciclo lectivo comenzará el 25 de febrero y subrayó la fuerte inversión en educación. “Hemos hecho una gran inversión en infraestructura y equipamiento”, sostuvo.

Entre los anuncios, destacó la llegada de equipamiento informático y de robótica para todas las escuelas, adquirido a través de un acuerdo con organismos internacionales que permitió reducir costos impositivos. “Vamos a invertir más de 11 millones de dólares en tecnología educativa. Es una inversión única”, remarcó.

Aclaró que los dispositivos quedarán en las escuelas y estarán adaptados a la edad de los alumnos, con tablets o computadoras preconfiguradas.

Más escuelas y fin de los tráileres educativos

Figueroa detalló que la provincia está construyendo 85 mil metros cuadrados de edificios escolares, incluyendo nueve nuevas escuelas técnicas modelo.

“Son escuelas de 5.000 metros cuadrados, con talleres, aulas, calefacción por losa radiante, gimnasios y playones deportivos”, describió.

Además, destacó el proceso de erradicación de las escuelas tráiler. “Cuando uno invierte en educación, está invirtiendo en el futuro de los chicos y de toda la provincia”, afirmó.

Empleo público: recorte político y fin de los “ñoquis”

El gobernador defendió la reestructuración del Estado provincial. “Reducimos un 87% la planta política y tomamos alrededor de 750 empleados, todos destinados a salud, seguridad y educación”, explicó.

También aseguró que se avanza en la detección y expulsión de empleados que no cumplían funciones. “Los neuquinos no le pagamos más a esa gente. El esfuerzo del acuerdo gremial lo hace todo el pueblo de Neuquén”, enfatizó.

Neuquén, líder en empleo privado del país

Figueroa destacó que Neuquén fue la provincia que más aportó al crecimiento del empleo privado registrado en el país. “Cuando analizamos el contexto público y privado, vemos que Neuquén ha sido distinto y que hemos podido construir entre todos”, afirmó.

Atribuyó ese crecimiento al desarrollo productivo y al rol estratégico de Vaca Muerta, aunque aclaró que los beneficios no siempre se traducen en mayores ingresos.

Vaca Muerta: récord de producción, pero menos ingresos

El mandatario celebró los récords históricos de producción de petróleo y gas, impulsados por Vaca Muerta, pero advirtió sobre una fuerte caída en los ingresos reales. “Producimos más, pero recibimos menos que en 2023”, afirmó.

Explicó que el precio del petróleo cayó cerca de un 30% y que el dólar se mantuvo estable frente a la inflación.

“Es como vender mucho más para recibir lo mismo o menos”, resumió.

Relación con Milei y reclamo por coparticipación

Sobre su vínculo con el presidente Javier Milei, Figueroa aseguró que es “muy bueno”, aunque con diferencias conceptuales. “Tenemos una concepción distinta del Estado. Nosotros creemos en un Estado presente”, señaló.

Por otra parte, el mandatario provincial reclamó por la coparticipación federal: “Somos la provincia que menos recibe y la que más aporta al país. Hay un desbalance muy grande”. En ese marco, defendió el acompañamiento al Presupuesto nacional como herramienta de gobernabilidad, aunque marcó disidencias en temas como educación y financiamiento.

Obra pública sin personalismos

El gobernador detalló que la provincia ejecuta más de 600 kilómetros de rutas y 180 kilómetros de repavimentación, además de múltiples obras viales.

“Las obras no llevan mi nombre. Las hizo el pueblo de Neuquén”, afirmó. “Yo solo administro los recursos. No creo en poner ‘Gestión Rolando Figueroa’ en los carteles”, agregó.

Gestión del agua y mirada ambiental

Figueroa reconoció la preocupación por la falta de deshielo y la merma en las cuencas, especialmente en el Limay. “Durante muchos años no hubo gestión del agua. Hoy nos focalizamos en eso”, explicó. Destacó una obra de casi 50 millones de dólares para garantizar el abastecimiento de agua potable hasta 2050 en Neuquén, Plottier, Centenario y Vista Alegre, además de plantas de tratamiento en distintas localidades.

Por último, defendió el rol de Neuquén en la transición energética. “Estamos proveyendo gas, que es el combustible de transición, con menos emisiones. Hay mucho cinismo ambiental en el mundo y Neuquén está haciendo su aporte”, concluyó.