Tras su urgente llegada desde Santiago del Estero a Chubut, este miércoles, el avión Boeing 737 FireLiner ya está trabajando en los incendios de la zona para ayudar a combatirlos. Oficialmente se incorporó durante esta jornada al trabajo junto con brigadistas y bomberos.

A pesar de que la aeronave ya está desde ayer en el aeropuerto de Esquel, no había conseguido comenzar de inmediato debido a la compleja visibilidad en la zona, provocada por el humo y los vientos.

Afortunadamente este jueves las condiciones meteorológicas mostraron una leve mejoría y permitieron que el avión despegue y comience con el operativo para el cual fue convocado, siendo así de una enorme ayuda a los cientos de brigadistas en tierra.

Se trata del avión hidrante más grande de Sudamérica que ahora recorre el incendio forestal de Puerto Patriada desde el aire, logrando realizar potentes descargas de 15.000 litros de agua sobre las zonas afectadas.

Según informaron, el primer lanzamiento se realizó sobre las laderas del cerro Pirque, a la altura del paraje La Angostura, en la localidad de Epuyén, uno de los sectores más comprometidos por el avance del fuego donde en las últimas horas se reactivó con fuerza.

Cabe destacar que la aeronave posee tecnología de última generación y además de las descargas de agua tiene capacidad para transportar hasta 66 brigadistas o realizar evacuaciones sanitarias. Es la primera vez que actúa en la provincia, acompañada por otros cinco aviones hidrantes y un helicóptero.

El incendio en la zona ya ha consumido más de 2000 hectáreas y ha obligado a que cientos de personas evacúen sus hogares, algunos de los cuales incluso fueron consumidos por el fuego.

Desde Chubut, el gobernador Ignacio Torres confirmó que este foco fue provocado intencionalmente con material acelerante y que se está investigando en la Justicia qué utilizaron y quién sería el responsable.

Mientras tanto la situación es dramática. Los locales ayudan como pueden, intentando resguardar sus viviendas y pertenencias, además de cuidarse a ellos mismos y a sus animales.

Además del Boeing, en el aeropuerto de Esquel, camiones cisterna de Vialidad Nacional continúan trabajando intensamente en el abastecimiento de las reservas de agua que son utilizadas por este avión.

Desde los organismos a cargo del operativo se solicitó extrema precaución al transitar por la ruta Nacional 40, ya que los camiones cisterna se trasladan de manera permanente entre el punto de carga de agua y el aeropuerto, incrementando la circulación de vehículos pesados en la traza.