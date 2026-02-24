SEJUN rechazó la última propuesta del TSJ y aguarda hasta mañana un nuevo ofrecimiento

El secretario general del Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén (SEJUN), Santiago Alonso habló en el programa La Mañana es de la Primera que se emite por AM550 y conduce Pancho Casado. Se refirió a cómo viene la paritaria con el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Provincia, de modo que ayer se rechazó una propuesta realizada por el organismo en las últimas horas, que pidió hasta mañana al mediodía para conseguir los fondos con la finalidad de poner sobre la mesa una oferta salarial superadora.



“Hemos definido en un plenario virtual ayer que no habrá paro, pero rechazamos la propuesta del Tribunal Superior de Justicia. Haremos asambleas en los lugares de trabajo, venimos arrastrando este conflicto desde el año pasado. Tenemos que prepararnos para tomar medidas en caso de ser necesario”, expresó el funcionario en primer lugar.



En ese sentido continuó: “Buscamos una propuesta que se acerque a nuestros pedidos realizados en diciembre del año pasado. Estamos en un proceso paritario, es una decisión política esto, entendemos que se puede mejorar. Pasamos a un cuarto intermedio para mañana, haremos un retiro de todas las dependencias. Entendemos que debe existir el diálogo, tuvimos un primer acercamiento grato, por eso mismo nos pidieron pasar a un cuarto intermedio para buscar los fondos”.



Además, Santiago Alonso manifestó: “Arrastramos una pérdida del poder adquisitivo desde el 2024, el resto de la Administración Pública tuvo sus mejoras desde otro lugar. Estamos dispuestos al diálogo, pero debemos responder a los compañeros de las categorías más bajas que tienen sus necesidades. Veremos la propuesta de mañana para definir cómo vamos a continuar, haremos lo propio en un plenario”.



Finalmente, el dirigente sindical expresó: “No se solucionan las cosas de un día para el otro. Dependerá todo de la toma de decisiones que tomemos como organización, somos cuidadosos respecto a las medidas que hacemos. Mañana a las 12.00 tenemos la mesa de negociación. Creemos que están dadas las posibilidades, como conducción entrante no esperábamos encontrar este escenario al asumir”.



