Durante 2025, los Juzgados y Unidades Procesales de Familia de Río Negro registraron un total de 1.277 trámites de divorcio, según el relevamiento anual del fuero. El dato ubica a este tipo de proceso entre los más frecuentes dentro de la conflictividad familiar y refleja una tendencia sostenida en los últimos años.

En 2024 se habían iniciado 1.240 expedientes por disolución del vínculo matrimonial, mientras que en 2023 se dictaron 1.529 sentencias, la cifra más alta en al menos una década. En 2022 se contabilizaron 1.204 divorcios y en 2021, un total de 1.333. En 2020, el Poder Judicial resolvió 910 casos. Entre 2016 y 2019 las cifras se mantuvieron relativamente estables, con un promedio cercano a los 1.400 trámites anuales.

La disolución del vínculo matrimonial tramita en 16 organismos judiciales distribuidos en todo el territorio provincial. En Viedma y Roca funcionan varias unidades procesales, mientras que también se reciben causas en San Antonio Oeste, Villa Regina, Luis Beltrán, Bariloche, El Bolsón y Cipolletti.

El divorcio se produce cuando una o ambas personas solicitan judicialmente la disolución del vínculo. Si existen cuestiones pendientes, como cuidado personal, alimentos o distribución de bienes, esas causas continúan su trámite por las vías correspondientes. En algunos casos, el proceso se resolvió en menos de una semana, especialmente cuando no había hijos ni bienes en común. Actualmente, el trámite no exige dar motivos: basta con la voluntad de uno de los integrantes de la pareja.

Respecto a la resolución de conflictos, en 2025 se dictaron 11.150 sentencias de finalización en toda la provincia, cifra que incluye fallos definitivos, interlocutorios, monitorios y homologaciones. Además, se llevaron adelante 5.975 audiencias, entre las cuales destacaron las preliminares y las instancias de escucha a niños, niñas y adolescentes.

La gestión se apoyó en la labor de las Oficinas de Tramitación Integral de Familia, un modelo que permite reducir la carga administrativa sobre jueces y juezas para concentrar la tarea en las resoluciones jurisdiccionales. El informe fue elaborado por el Centro de Planificación Estratégica del Superior Tribunal de Justicia y refleja la magnitud de la conflictividad familiar en la provincia.