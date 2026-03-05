El enfrentamiento entre Susana Giménez y Graciela Alfano volvió a ocupar el centro de la escena mediática con un nuevo cruce que generó polémica. La rivalidad entre ambas figuras del espectáculo argentino suma décadas y en los últimos meses volvió a recalentarse tras una serie de declaraciones públicas que reavivaron viejos conflictos.

Todo se remonta a una nueva escalada que tuvo su origen en el recordado “tapadogate”, episodio que enfrentó nuevamente a Susana Giménez y Graciela Alfano. En aquel momento, la conductora lanzó duras acusaciones contra la vedette y la calificó de “bruja”, lo que despertó una respuesta inmediata y volvió a poner en marcha una guerra mediática que parecía haber quedado atrás.

La tensión se intensificó aún más cuando Susana Giménez habló con Ángel de Brito en 2025 y arremetió sin filtro contra Graciela Alfano, a quien definió como “envidiosa” y “piojosa”. Lejos de dejar pasar el comentario, la actriz dejó en claro que no olvida fácilmente las ofensas y esperó el momento para responder.

En ese contexto, Susana Giménez regresó recientemente a la Argentina después de pasar un mes completo de vacaciones en España. Poco después comenzó a circular en redes sociales un video en el que se la ve posando con un traje de baño negro durante la grabación de una publicidad que, según trascendió, demandó más de once horas de trabajo.

A sus 82 años, Susana Giménez volvió a generar repercusión entre sus seguidores, quienes llenaron las redes de elogios por su energía y presencia frente a cámara. Las imágenes rápidamente se viralizaron y reavivaron el debate sobre su posible regreso a la televisión.

Sin embargo, el video no pasó desapercibido para Graciela Alfano, quien reaccionó con un comentario que generó fuerte rechazo. La vedette escribió en sus redes: “Con medias, con razón me odia. Te perdono Su, si yo fuera vos también me odiaría”, frase que muchos interpretaron como una burla directa hacia la conductora.

Lejos de frenar la polémica, Graciela Alfano redobló la apuesta con una historia de Instagram aún más provocadora. Allí comparó la imagen de Susana Giménez con la foto de otra mujer con una malla con volados y lanzó: “Su, este modelito con volados te hubiera quedado mejor. Si yo fuera vos, también me odiaría”.

Para cerrar la seguidilla de publicaciones, Graciela Alfano compartió además una foto propia en bikini acompañada por una frase que terminó de encender la discusión en redes: “La que puede, puede”. El gesto fue interpretado como una ironía dirigida a Susana Giménez, confirmando que la rivalidad entre ambas sigue más viva que nunca.