Tal como se había anunciado tras declarar estado de alerta, los trabajadores nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado en la Administración Nacional de Aviación Civil (ATE-ANAC), indicaron que la próxima semana habrá un posible paro nacional de actividades, además de asambleas.

El paro está previsto para el próximo martes 10 de marzo de 2026. “Estamos cumpliendo nuestro derecho a reclamar por la quita de parte de nuestro salario. Esta situación nos lleva a un paro la semana próxima”, dijo el titular del gremio, Marcelo Belelli, a la Agencia Noticias Argentinas.

Aunque por el momento los trabajadores se mantienen en estado de alerta y movilización, realizando asambleas en todas las terminales aéreas del país, estas medidas podrían ocasionar demoras en la operatoria de los aeropuertos.

La huelga general de 24 horas está programada para el 10 de marzo como un ultimátum ante la falta de una propuesta salarial satisfactoria por parte del Gobierno nacional.

El sindicato reclama por el incumplimiento de acuerdos salariales previos y la quita de aumentos, lo que afecta al personal técnico y operativo esencial para la seguridad y logística aérea. De no llegarse a un acuerdo, se prevé una paralización total del sistema aerocomercial argentino el día del paro.

Por estas medidas se recomienda a los pasajeros mantenerse al tanto de los cambios en sus vuelos, tanto demoras como reprogramaciones.