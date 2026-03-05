Luego de su doblete en la goleada de Boca ante Lanús anoche, el representante de Miguel Merentiel habló de la situación de su cliente y dejó entrever la chance de que la Bestia se retire en el Xeneize. El agente del goleador uruguayo, Marcelo Tejera, aseguró que "está demasiado cómodo" en el club, aunque también deslizó el pedido de una mejora contractual con una indirecta al presidente Juan Román Riquelme.

Al ser consultado por la situación del delantero, Tejera contó que, pese a las ofertas, el charrúa considera un posible retiro en Boca: "Ofertas por Merentiel hay todos los períodos de pases, pero está demasiado cómodo en Boca. La intención no es salir, él dice que prefiere terminar su carrera en Boca", señaló en una entrevista a Carve Deportiva, y con el envión de esa frase aprovechó para tirarle la pelota a Riquelme con respecto a una mejora en el contrato de La Bestia: "Lo que le he pedido al presidente, sin mucha suerte, es una mejora salarial a tono de lo que es Merentiel hoy en Boca. Pero bueno, todavía no he tenido suerte en ese tema".

Además, Tejera añadió que Merentiel era uno de los favoritos del presidente Xeneize, pero dejó en la duda si este sentimiento sigue igual. "Riquelme tuvo una adoración por Merentiel porque de los jugadores que el trajo le dio muchas alegrías y también fue un negocio que le salió redondo. En su momento era el jugador adorado, hoy no lo sé en este momento".

Los números de Merentiel

Con sus dos tantos de anoche, el uruguayo de 30 años llegó a los 53 goles jugando para Boca en 149 partidos desde su llegada al club de La Ribera en 2023. En el actual Torneo Apertura, viene de superar una sequía (previamente, un desgarro antes de comenzar la temporada) el pasado fin de semana ante Gimnasia de Mendoza y totaliza tres goles en seis partidos en este 2026.