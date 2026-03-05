La imagen parece cotidiana y hasta simpática para muchos: un niño asomado por la ventanilla del auto, sintiendo el viento en la cara mientras el vehículo avanza. Sin embargo, detrás de esa postal repetida existe un riesgo real que muchas veces se subestima.

Un vecino de Neuquén envió a este medio un video grabado en la calle Primeros Pobladores donde se observa a un menor con gran parte del cuerpo fuera de la ventanilla mientras el automóvil circula. La escena, lejos de ser excepcional, refleja una práctica frecuente que todavía persiste pese a las advertencias de seguridad vial.

Especialistas coinciden en que no se trata de un juego inofensivo. Un frenado brusco, una maniobra inesperada o incluso el paso cercano de otro vehículo pueden provocar golpes severos, caídas o consecuencias mucho más graves. A velocidades urbanas, cualquier imprevisto reduce al mínimo el margen de reacción.

El punto central no está en la conducta del niño —que actúa desde la curiosidad propia de la edad— sino en la responsabilidad adulta. Son los conductores y acompañantes quienes deben garantizar que los menores viajen correctamente sujetos, utilizando cinturón de seguridad o sistemas de retención infantil según corresponda.

La seguridad vial no solo depende de normas y controles, sino también de hábitos cotidianos. Aquellas costumbres naturalizadas que parecen inofensivas suelen ser las que más riesgos esconden.

Porque lo que para un niño puede ser un momento de diversión, para un adulto debe ser siempre una decisión consciente: prevenir antes que lamentar.