Figueroa firmó un convenio con el gobernador de Santa Fe para desarrollar lo que no se produce en Neuquén

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa firmó un convenio de complementariedad con el mandatario de Santa Fe, Maximiliano Pullaro para desarrollar lo que no se produce en la provincia norpatagónica. Se trata de un acuerdo de colaboración entre las empresas neuquinas y santafesinas.



“Firmamos un convenio de complementariedad con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, para fortalecer el trabajo conjunto entre nuestras provincias y generar nuevas oportunidades de desarrollo compartido. Creemos que el cambio es trabajar en equipo y buscar las formas de complementarnos para generar el desarrollo argentino”, expresó Figueroa en la publicación que hizo en su cuenta de X.



Y agregó que “recibimos a las empresas santafesinas y reafirmamos una convicción: lo que hoy no se produce en Neuquén puede hacerse en asociación con empresas neuquinas, sumando valor y más oportunidades para nuestra gente”.



Sobre el convenio

El convenio establece líneas de trabajo conjunto para impulsar el desarrollo de proveedores, promover instancias de capacitación e intercambio de conocimientos y fomentar la transferencia de tecnologías entre industrias de ambas provincias. También contempla la posibilidad de avanzar en una conectividad aérea directa que fortalezca el vínculo estratégico entre Neuquén y Santa Fe.

Se busca fortalecer la articulación entre los sectores público y privado para acompañar el crecimiento de las cadenas productivas vinculadas al desarrollo energético y ampliar las oportunidades para las empresas regionales.

Por Neuquén participaron del acto el ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig; el ministro de Energía, Gustavo Medele; la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves; el ministro de Trabajo y Desarrollo Humano, Lucas Castelli; el secretario de Producción, Industria y Modernización, Diego García Rambeaud; el subsecretario de Industria y Modernización, Juan Manuel Morales; y el presidente de Gas y Petróleo del Neuquén, Guillermo Savasta.

Por la provincia de Santa Fe estuvieron presentes el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini; el secretario de Desarrollo Industrial, Guillermo Beccani; el director de Infraestructura y Fortalecimiento Industrial, Pablo Bonetto y el presidente de ENERFE, Roberto Giacossa.

Las empresas involucradas

La delegación santafesina está integrada por representantes de la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE) y empresas vinculadas a los sectores metalúrgico, de ingeniería, construcción, servicios industriales y equipamiento, como Domingo Bisio SRL, Tubiflex SA, Ingeap SAS, Grupo Comat SRL, JAV SA, ZLT Inversiones SA, Ebinox SRL, ByG Emprendimientos SRL, Grupo SIT SRL, WK SRL, SIE Ingeniería SRL, Kaizen Lonas SAS, Andes SA, Metalúrgica Sarmiento SRL, Remolques Ombú SA, Arsemet SRL, Ribron SA, Proind Ingeniería SRL, EMU SA y Strada SA.

También participaron empresas neuquinas nucleadas en la Federación de Cámaras Empresarias del Neuquén (FECENE), vinculadas a servicios petroleros, ingeniería, metalmecánica, logística y tecnología aplicada a la industria. Entre ellas, BM Inspecciones SRL, Geocontrol SRL, Texey SRL, JV Servicios Metalúrgicos (Grupo Gran Valle Negocios), Consultus, Group Valpob SRL, Tecnobras Argentina SA, Depósito Fiscal y Aduanero del Neuquén SA, Gran Valle Negocios SA, Grupo Sur SRL, Kleppe SA, Rodial SA, Compañía TSB SA, Oilfield & Production Services SRL, Tecfield SRL, Comaseg SRL, Equipel SRL, Wellbore Petrol Services SRL, Sitec SRL, Transer SRL, Nano Tech SRL, Neucor y Altamore e Hijos SRL.