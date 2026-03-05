La noche en Medellín quedó marcada por una jugada que difícilmente se olvide. En un partido clave por la clasificación a la Copa Sudamericana, el argentino Rodrigo Contreras sacó un remate desde más de 60 metros que dejó sin chances al arquero mundialista David Ospina y se transformó en el gol de la jornada.

El delantero de Millonarios FC aprovechó un adelantamiento del guardameta y, al recuperar la pelota en su propio campo, decidió probar suerte con un disparo largo que recorrió toda la cancha hasta incrustarse en la red. La precisión y potencia del remate hicieron que los hinchas locales se llevaran las manos a la cabeza, mientras los jugadores rivales no podían creer lo que acababa de suceder.

La anotación abrió el marcador en un duelo que definía el futuro continental de los bogotanos. A pesar del impacto inicial, Atlético Nacional reaccionó y logró empatar minutos después, en un partido que se tornó intenso y disputado.

Sin embargo, la figura de la noche volvió a aparecer. Contreras no se conformó con el primer gol y en la segunda mitad sentenció el encuentro con un doblete que confirmó su gran momento. El segundo tanto llegó tras un contragolpe bien ejecutado, dejando nuevamente sin opciones a la defensa local.

Con esta actuación, el argentino acumula cinco goles en ocho partidos con Millonarios y se ganó los elogios de la prensa internacional. Incluso comenzaron a circular comparaciones con otros goles históricos y la posibilidad de que su remate desde mitad de cancha sea considerado para el premio Puskás, que distingue a las mejores anotaciones del año.

El triunfo de Millonarios no solo eliminó a Atlético Nacional del certamen, sino que aseguró su clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Ahora, el equipo bogotano espera el sorteo para conocer a sus rivales, mientras la jugada de Contreras sigue dando que hablar en redes sociales y medios especializados.