La Municipalidad de Neuquén confirmó este domingo que se suman más artistas nacionales al Escenario Limay, ultimando detalles para la Fiesta Nacional de la Confluencia que comienza este jueves 5 de febrero.

Los últimos anunciados son Lit Killah, An Espil, Jjjulián y Santi Muk, quienes darán su show en el Escenario Limay junto a los artistas ya confirmados.

JJJULIÁN se presenta el día viernes 6, a las 22. Es un cantante y compositor de San Miguel, Buenos Aires que le gusta sumergirse en el sonido del r&b y del neo-soul haciéndolos parte de su sonido actual. Desde 2021 que empezó a lanzar canciones siendo solista y siempre acompañó su música con videos que refuerzan la estética que él propone.

Luego estará Santi Muk a las 23, su género es el R&B, soul y pop. Santiago Mukdise es un productor, multiinstrumentista y cantautor oriundo de Termas de Río Hondo (Santiago del Estero), que a su corta edad se posiciona como una de las figuras emergentes de la escena nacional.

Por último el viernes cierra a las 00 An Espil, cantante integrante del grupo Nafta, reconocida por interpretar jazz, blues y R&B con un sonido y versatilidad muy particular.

Por otro lado, el sábado 7 se presentará en el mismo escenario Lit Killah, a las 22. El reconocido cantante de trap argentino vuelve a Neuquén luego de tres años a brindar un show renovado, con su nueva música e identidad. En ocasiones el cantante ha compartido los buenos recuerdos que tiene de las dos ocasiones en las cuales se presentó en el festival, en 2022 y 2023, reuniendo más de 300 mil espectadores.

Para este año se espera que nuevamente tenga una convocatoria masiva. Todos estos últimos confirmados se suman a los artistas nacionales y regionales que ya son parte del line up del escenario Limay. Mientras que para el escenario Confluencia se espera a Trueno, FMK, La Joaqui, Kapanga, entre otros.

Grilla completa de artistas del escenario mayor:

PRIMERA NOCHE – Jueves 5 de febrero

18:20 hs. | Ganador Pre-Confluencia

19:00 hs. | Migrantes

19:50 hs. | Ganador Pre-Confluencia

20:30 hs. | Rombai

21:20 hs. | Marité Berbel

22:00 hs. | Luciano Pereyra

00:00 hs. | Karina

SEGUNDA NOCHE – Viernes 6 de febrero

18:00 hs. | Ganador Pre-Confluencia

18:40 hs. | Tuli

19:30 hs. | Lauty Gram

20:20 hs. | Ganador Pre-Confluencia

21:00 hs. | Roze

22:00 hs. | FMK

23:20 hs. | Angela Torres

00:50 hs. | Luck Ra

TERCERA NOCHE – Sábado 7 de febrero

18:00 hs. | Ganador Pre-Confluencia

18:40 hs. | Kapanga

19:50 hs. | Ganador Pre-Confluencia

20:40 hs. | Bersuit Vergarabat

22:00 hs. | Comodines

22:40 hs. | La Beriso

00:10 hs. | NTVG

CUARTA NOCHE – Domingo 8 de febrero