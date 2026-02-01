¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Domingo 01 de Febrero, Neuquén, Argentina
A días del inicio

Últimos confirmados: Lit Killah y más artistas se suman a la grilla de la Fiesta de la Confluencia

La noticia fue confirmada como una de las últimas sorpresas de la Fiesta, a tan solo cuatro días del comienzo. Se suman cuatro nuevos artistas nacionales de distintos géneros, en distintos días al Escenario Limay.

Por Maite Arana

Licenciada en Comunicación Social. Redactora en Mejor Informado.
Domingo, 01 de febrero de 2026 a las 16:56
La Municipalidad de Neuquén confirmó este domingo que se suman más artistas nacionales al Escenario Limay, ultimando detalles para la Fiesta Nacional de la Confluencia que comienza este jueves 5 de febrero.

Los últimos anunciados son Lit Killah, An Espil, Jjjulián y Santi Muk, quienes darán su show en el Escenario Limay junto a los artistas ya confirmados.

JJJULIÁN se presenta el día viernes 6, a las 22. Es un cantante y compositor de San Miguel, Buenos Aires que le gusta sumergirse en el sonido del r&b y del neo-soul haciéndolos parte de su sonido actual. Desde 2021 que empezó a lanzar canciones siendo solista y siempre acompañó su música con videos que refuerzan la estética que él propone.

Luego estará Santi Muk a las 23, su género es el R&B, soul y pop. Santiago Mukdise es un productor, multiinstrumentista y cantautor oriundo de Termas de Río Hondo (Santiago del Estero), que a su corta edad se posiciona como una de las figuras emergentes de la escena nacional.

Por último el viernes cierra a las 00 An Espil, cantante integrante del grupo Nafta, reconocida por interpretar jazz, blues y R&B con un sonido y versatilidad muy particular

Por otro lado, el sábado 7 se presentará en el mismo escenario Lit Killah, a las 22. El reconocido cantante de trap argentino vuelve a Neuquén luego de tres años a brindar un show renovado, con su nueva música e identidad. En ocasiones el cantante ha compartido los buenos recuerdos que tiene de las dos ocasiones en las cuales se presentó en el festival, en 2022 y 2023, reuniendo más de 300 mil espectadores.

Para este año se espera que nuevamente tenga una convocatoria masiva. Todos estos últimos confirmados se suman a los artistas nacionales y regionales que ya son parte del line up del escenario Limay. Mientras que para el escenario Confluencia se espera a Trueno, FMK, La Joaqui, Kapanga, entre otros.

Grilla completa de artistas del escenario mayor:

PRIMERA NOCHE – Jueves 5 de febrero

  • 18:20 hs. | Ganador Pre-Confluencia

  • 19:00 hs. | Migrantes

  • 19:50 hs. | Ganador Pre-Confluencia

  • 20:30 hs. | Rombai

  • 21:20 hs. | Marité Berbel

  • 22:00 hs. | Luciano Pereyra

  • 00:00 hs. | Karina

SEGUNDA NOCHE – Viernes 6 de febrero

  • 18:00 hs. | Ganador Pre-Confluencia

  • 18:40 hs. | Tuli

  • 19:30 hs. | Lauty Gram

  • 20:20 hs. | Ganador Pre-Confluencia

  • 21:00 hs. | Roze

  • 22:00 hs. | FMK

  • 23:20 hs. | Angela Torres

  • 00:50 hs. | Luck Ra

TERCERA NOCHE – Sábado 7 de febrero

  • 18:00 hs. | Ganador Pre-Confluencia

  • 18:40 hs. | Kapanga

  • 19:50 hs. | Ganador Pre-Confluencia

  • 20:40 hs. | Bersuit Vergarabat

  • 22:00 hs. | Comodines

  • 22:40 hs. | La Beriso

  • 00:10 hs. | NTVG

CUARTA NOCHE – Domingo 8 de febrero

  • 18:00 hs. | Ganador Pre-Confluencia

  • 18:40 hs. | Femi

  • 19:50 hs. | Ganador Pre-Confluencia

  • 20:40 hs. | Tizishi

  • 22:00 hs. | La Joaqui

  • 23:40 hs. | Dillom

  • 00:10 hs. | Trueno

