El fuerte temporal de viento que azotó la región del Alto Valle Este durante este martes, con ráfagas superiores a los 90 kilómetros por hora, provocaron la caída de ramas y árboles sobre las líneas de media y baja tensión. El fenómeno ocasionó cortes de energía en distintos sectores de las localidades de Villa Regina, Mainqué y Chichinales, generando múltiples contingencias que fueron atendidas por la distribuidora EDERSA.

Cinco equipos operativos trabajaron de manera simultánea en condiciones climáticas adversas, enfrentando un escenario complejo que exigió tareas continuas y sin descanso. Durante la noche la empresa informó que logró culminar con las labores de reparación y reposición, dejando normalizado el servicio en las tres localidades.

En Mainqué se registró un corte total de suministro, mientras que en Regina y Chichinales las interrupciones afectaron principalmente a sectores rurales. Cada contingencia estuvo vinculada a la caída de árboles y ramas sobre el tendido eléctrico, lo que obligó a un despliegue coordinado de cuadrillas para despejar las líneas y restablecer el servicio.

La distribuidora destacó el esfuerzo de los trabajadores que, pese a las condiciones extremas, lograron devolver la energía a miles de usuarios en pocas horas. El operativo de emergencia permitió que las comunidades recuperaran la normalidad durante el transcurso de la noche, evitando que el corte se extendiera más allá de la jornada. La empresa subrayó que continuará reforzando sus planes de contingencia para responder con rapidez ante eventos meteorológicos de esta magnitud.