En el marco del Plan Provincial contra el Dengue, se detectó la primera ovitrampa positiva en la ciudad de Neuquén, específicamente en el barrio Villa Farrel. El hallazgo confirmó la presencia del mosquito Aedes aegypti, principal transmisor del virus del dengue, y se dio en la misma semana epidemiológica que el año pasado.

Este hecho indica que las condiciones climáticas actuales favorecen la actividad del mosquito. Ante esta detección, este martes se desplegará un operativo de control de foco en la zona, con participación de áreas como Salud Ambiental, Cambio Climático y el centro de salud local.

En diálogo con AMM550, el ministro de Salud de la provincia, Martín Regueiro, explicó sobre las acciones que realizar la cartera:

"Hace cuatro años nos viene dando positivo, el año pasado fue en la misma semana, y en lugar cerquita de ahí", detalló.

El operativo consistirá en un recorrido domiciliario en un radio de 100 metros, que es la distancia promedio de vuelo del mosquito, para eliminar criaderos y brindar información preventiva a los vecinos. Como no se ha identificado circulación viral, la acción será netamente preventiva.

El Ministerio de Salud lleva adelante desde hace años una vigilancia entomológica constante en la región, mediante la colocación de ovitrampas en la capital neuquina y zonas aledañas. Estos dispositivos permiten detectar la presencia de huevos del mosquito y anticipar su actividad en temporada cálida.

“Para nosotros es una alarma que aparezcan ovitrampas positivas, pero eso nos lleva a tomar medidas para evitar que haya circulación del mosquito, porque sin el mosquito no hay dengue", confirmó el funcionario.

Este es el cuarto año consecutivo con registros positivos en ovitrampas. “El mosquito ya se instaló en la provincia, por eso es clave el monitoreo y la detección temprana”, señalaron desde Salud Ambiental, al tiempo que remarcaron que hasta el momento no hay circulación viral ni casos autóctonos registrados.

Para prevenir el dengue, es fundamental evitar los criaderos en el hogar. El mosquito deposita sus huevos en las paredes de recipientes con agua. Se recomienda eliminar objetos en desuso, cambiar el agua frecuentemente en floreros y bebederos, limpiar recipientes y mantener patios y tanques tapados.

"No tenemos dengue ni virus en circulación en la zona, pero si hay mosquito no solo tenemos que frenarlo y contenerlo, sino también tomar medidas de concientización", agregó Regueiro.

Asimismo, se sugiere usar repelente, vestimenta de manga larga, colocar mosquiteros y proteger a bebés con tules. El control domiciliario y la colaboración ciudadana son esenciales para prevenir la propagación del dengue en la provincia.

