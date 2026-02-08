¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Domingo 08 de Febrero, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
Último día de Fiesta

Representando a Neuquén, Femi ya debuta en el escenario de la Confluencia

La joven oriunda de Zapala dio inicio a esta última jornada de Fiesta, bajo un calor que sofoca y un predio que comienza a llenarse.

Por Maite Arana

Licenciada en Comunicación Social. Redactora en Mejor Informado.
Domingo, 08 de febrero de 2026 a las 19:21
PUBLICIDAD
Fotos Anahí Cárdena.

La joven zapalina fue la encargada de inaugurar la grilla oficial de esta última jornada de la Fiesta Nacional de la Confluencia. Su show comenzó a las 19, cuando en Neuquén hacen 35 grados y el predio está comenzando a palpitar lo que será la última noche.

Previamente pasó Magdalena Vitale y Ninio Condenado, quienes comenzaron a calentar la jornada bajo un sol que sofoca. Los temas de esta jornada comenzaron con 911, Keep it Stupid, Criatura, Pajaritos, entre otras.

Femi comenzó con sus canciones más conocidas para que el público la conozca y previamente los presentadores comentaron su historia, ya que nació y se crió en Zapala y de ahí se hizo conocida nacionalmente. La joven fue bien recibida por el público que ya corea los temas.

Su show está previsto hasta las 20.20, cuando comenzará TiziShi.

 

Desde la Isla 132, Prima Multimedios acompaña minuto a minuto el desarrollo de la Fiesta Nacional de la Confluencia 2026, con una cobertura especial que incluye información en tiempo real, imágenes, videos y todo lo que deja cada show de uno de los eventos culturales más importantes del país.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD