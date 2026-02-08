La joven zapalina fue la encargada de inaugurar la grilla oficial de esta última jornada de la Fiesta Nacional de la Confluencia. Su show comenzó a las 19, cuando en Neuquén hacen 35 grados y el predio está comenzando a palpitar lo que será la última noche.

Previamente pasó Magdalena Vitale y Ninio Condenado, quienes comenzaron a calentar la jornada bajo un sol que sofoca. Los temas de esta jornada comenzaron con 911, Keep it Stupid, Criatura, Pajaritos, entre otras.

Femi comenzó con sus canciones más conocidas para que el público la conozca y previamente los presentadores comentaron su historia, ya que nació y se crió en Zapala y de ahí se hizo conocida nacionalmente. La joven fue bien recibida por el público que ya corea los temas.

Su show está previsto hasta las 20.20, cuando comenzará TiziShi.

Desde la Isla 132, Prima Multimedios acompaña minuto a minuto el desarrollo de la Fiesta Nacional de la Confluencia 2026, con una cobertura especial que incluye información en tiempo real, imágenes, videos y todo lo que deja cada show de uno de los eventos culturales más importantes del país.