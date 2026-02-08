El partido de Pilar permanece conmocionado tras el asesinato de Jonathan Posdeley y su hermana Priscila Varky, ocurrido el pasado 22 de enero en una vivienda del barrio Agustoni.

De acuerdo con la información difundida por la Agencia Noticias Argentinas, dos hombres llegaron en una camioneta hasta la casa de la madre de las víctimas para exigir el pago de una deuda de 230.000 pesos relacionada con la compra de electrodomésticos.

La discusión inicial escaló rápidamente y derivó en un ataque armado. Ambos hermanos fueron alcanzados por disparos a pocos metros de familiares y niños que se encontraban en el lugar.

La investigación judicial

El fiscal Raúl Casal encabeza la investigación del doble homicidio en Pilar. Según fuentes judiciales, los presuntos autores materiales del ataque están identificados y cuentan con pedido de captura activo.

En el marco de la causa, se realizaron múltiples allanamientos y se secuestraron dispositivos móviles que serán peritados para avanzar en la reconstrucción de los hechos.

Además, las autoridades activaron alertas en pasos fronterizos para evitar que los imputados abandonen el país.

Un tercer sospechoso detenido

Un tercer hombre fue aprehendido e imputado por encubrimiento. Está acusado de haber ocultado la camioneta utilizada para el traslado y la fuga de los presuntos responsables del crimen.

La causa continúa en etapa de instrucción, con medidas orientadas a lograr la detención de los acusados.

Impacto en la comunidad de Pilar

Familiares y vecinos del barrio Agustoni expresaron su preocupación por el nivel de violencia del hecho. Gabriel, tío de las víctimas, sostuvo que los agresores actuaron con intención directa de matar.