El Hospital Francisco López Lima de Roca obtuvo el Tercer Puesto en el Concurso Latinoamericano de Investigación, un logro que lo posiciona como referente de la salud pública en la región. El galardón fue entregado durante el Congreso Latinoamericano de Cuidados Intensivos Pediátricos, realizado en Mérida, México, y distinguió el trabajo conjunto del establecimiento de salud con unidades de terapia intensiva pediátrica de distintos centros de la Argentina.

El reconocimiento fue otorgado al proyecto titulado “20 años de monitoreo de indicadores de calidad en Unidades de Cuidados Intensivos de Argentina: Programa SATI-Q Pediátrica”. La iniciativa, coordinada por el Grupo SATI-Q Pediátrico, consolidó una red nacional de colaboración en pos de la excelencia médica. El jurado destacó la innovación, relevancia, originalidad y aplicabilidad práctica del estudio, además de su solidez metodológica, considerándolo un aporte de gran valor científico para el cuidado intensivo pediátrico en toda Latinoamérica.

Equipo del hospital y articulación de servicios

La Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) del López Lima está encabezada por Santiago Garay y conformada por médicos y enfermeros que sostienen el trabajo diario: Mauricio Nava, Andrea Karpf, Patricia Rust, Pianelli Claudio, Edith Regliner, Marcela Antiqueo, Alan Guachala, Miriam Sánchez, Cecilia Pineda, Ana Quesada, Daniela Velázquez, Vanesa Morales, Evelyn Avello, Mariana Fernández, Paula Becerra y Leticia Mendoza.

El área se complementa con servicios de neurocirugía, kinesiología, cirugía general, laboratorio e imágenes, entre otros, que fortalecen la atención integral.

Profesionales del Hospital López Lima celebran la distinción por su aporte a la salud de la comunidad

La autoría del trabajo estuvo a cargo de María del Pilar Arias López, Ariel Fernández y María Elena Ratto, junto al equipo del Programa SATI-Q Pediátrico. El congreso internacional, bajo el lema “Latinoamérica lidera, innova y preserva el futuro de la salud infantil”, fue organizado por la Sociedad Latinoamericana de Cuidados Intensivos Pediátricos (SLACIP) y la Asociación Mexicana de Terapia Intensiva Pediátrica (AMTIP).

Con este logro, el Hospital López Lima reafirma su compromiso con la mejora continua de la calidad asistencial y su integración activa en proyectos de investigación de alcance nacional e internacional, consolidando su rol como institución de referencia en la Patagonia.

