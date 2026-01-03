En los pasillos de un hospital, cuando el tiempo se vuelve urgente y las decisiones pesan más que nunca, se pone en marcha una de las redes solidarias más complejas y silenciosas del sistema de salud: la donación de órganos. En la Patagonia, y particularmente en Bariloche, ese engranaje tiene un protagonista central. El Hospital Zonal Dr. Ramón Carrillo se consolidó en los últimos años como un actor clave en la procuración de órganos y tejidos, permitiendo que decenas de personas accedan a una nueva oportunidad de vida.

Hospital zonal "Dr, Ramón Carrillo" de Bariloche

Los números oficiales del INCUCAI reflejan ese trabajo sostenido. Durante 2025, la actividad de donación en el hospital barilochense creció más de un 100% respecto al año anterior, convirtiéndose en uno de los períodos con mayor cantidad de donantes registrados. Detrás de cada operativo hay equipos capacitados, protocolos estrictos y una convicción compartida: donar órganos es transformar una pérdida en esperanza.

Un hospital estratégico para la región patagónica

“La importancia del Hospital de Bariloche en la región es que todos los hospitales que cuentan con terapia intensiva tienen la capacidad de generar donantes multiorgánicos”, explica Germán Santamaría, coordinador del equipo de la Unidad Hospitalaria de Procuración de Órganos y Tejidos (UHPROT).

En 2025, 38 personas en lista de espera pudieron acceder a un trasplante en Bariloche

En ese sentido, el hospital barilochense cumple un rol estratégico. “Las personas que fallecen por muerte cerebral pueden ser donantes de varios órganos además de tejidos. Por eso, contar con terapia intensiva es clave”, señala. En Río Negro, solo Bariloche y Cipolletti poseen unidades de procuración formalmente constituidas, es decir, equipos especializados que trabajan específicamente en la detección, evaluación y logística necesaria para concretar la donación.

Durante 2025, el Hospital Zonal de Bariloche fue el único de la provincia que logró generar donantes multiorgánicos efectivos. Esto tiene un impacto directo en la comunidad rionegrina. “Los riñones y las córneas que se generan por la procuración en la provincia tienen prioridad para los pacientes que están en la lista de espera provincial”, remarca Santamaría. Actualmente, esa lista alcanza a 182 personas en Río Negro.

Un trabajo complejo que involucra a todo el hospital

La Unidad de Procuración del Hospital Zonal está integrada por cuatro personas: un jefe médico y tres enfermeras profesionales y licenciadas en enfermería, todas capacitadas específicamente en procuración y ablación de tejidos. Sin embargo, los operativos de donación involucran a muchos más actores.

"Donar órganos es un gesto profundamente altruista, de amor al prójimo".

“En los procesos multiorgánicos participa todo el hospital”, describe Santamaría. Personal de terapia intensiva, quirófano, laboratorio, anestesistas, instrumentadoras, camilleros y choferes de ambulancias forman parte de un engranaje que debe funcionar con precisión absoluta.

Cuando se detecta un paciente con muerte cerebral, comienza un proceso delicado. “La persona ya falleció, pero durante un tiempo limitado mantenemos artificialmente los órganos para evaluar compatibilidades y esperar la llegada de los equipos que van a realizar las ablaciones”, explica. En el caso de riñones y córneas, el hospital cuenta con equipos propios; para órganos como corazón, hígado, pulmón o páncreas, viajan equipos especializados desde distintos puntos del país, dependiendo de dónde se encuentre el receptor en emergencia nacional.

Los operativos de donación involucran a muchos actores.

“El tiempo es fundamental. En algunos casos, los órganos deben ser implantados en menos de cuatro o seis horas”, agrega.

Cifras que representan vidas que continúan

El reconocimiento oficial enviado por el INCUCAI al Hospital Zonal Dr. Ramón Carrillo da cuenta del impacto de este trabajo. Durante 2025 se realizaron 24 procesos de procuración, de los cuales dos fueron multiorgánicos. Gracias a estos operativos, 38 personas accedieron a un trasplante:

10 trasplantes de órganos

28 trasplantes de tejidos

Reconocimiento del INCUCAI

Entre ellos, se concretaron trasplantes de corazón, hígado, riñón, riñón-páncreas y córneas, beneficiando a pacientes de distintas edades y provincias. “Nosotros no les conocemos la cara a esos pacientes, pero sabemos que existen, que están esperando y que necesitan un órgano para seguir viviendo o mejorar su calidad de vida”, reflexiona Santamaría.

Donar órganos: acompañar el dolor y generar esperanza

Desde la sanción de la Ley Justina, en 2018, el sistema de donación en Argentina cambió de manera significativa. “Ya no pedimos autorización familiar. Lo que hacemos es verificar si la persona manifestó oposición en vida. Si no lo hizo, la ley la considera donante”, explica el coordinador de la UHPROT.

Sin embargo, el acompañamiento a las familias sigue siendo una parte central del proceso. “En un momento de dolor extremo, ofrecemos la posibilidad de que ese ser querido siga ayudando a otras personas. Para muchas familias, eso es muy importante y ayuda muchísimo en el duelo”, sostiene.

Datos diciembre 2025 del INCUCAI

Santamaría enfatiza que el objetivo principal del equipo de salud siempre es salvar la vida del paciente. “Cuando alguien llega a terapia intensiva, hacemos todo lo posible para que sobreviva. La donación solo se considera cuando eso ya no es posible, generalmente en casos de hemorragias cerebrales catastróficas o traumatismos severos”.

Manifestar la voluntad de donar órganos es simple y puede hacerse al renovar el DNI o a través de la aplicación Mi Argentina. Informarse, hablar del tema y tomar una decisión consciente es una forma concreta de ayudar a otros.

“Donar órganos es un gesto profundamente altruista, de amor al prójimo, anónimo y sin ningún tipo de intercambio monetario”, concluye Santamaría. “Es igualdad, porque cualquier persona, esté en el sistema público o privado, tiene la misma posibilidad de recibir un órgano si lo necesita”.