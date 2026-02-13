El gobernador Alberto Weretilneck convocó a la Legislatura de Río Negro a sesión extraordinaria el próximo 27 de febrero a las 8 de la mañana para tratar un tema que puede marcar un antes y un después en la matriz productiva provincial: la ratificación del acuerdo estratégico del proyecto Argentina LNG. La convocatoria, formalizada mediante el Decreto 122/26, también incluye una profunda modificación de la Ley de Ministerios y la declaración de interés del Mundial de Motocross MXGP 2026 en Bariloche.

La decisión no es menor. La Legislatura se encuentra fuera del período ordinario de sesiones, y por eso el Ejecutivo hizo uso de sus facultades constitucionales para acelerar el debate. El mensaje es claro: el proyecto energético no puede esperar.

En ese contexto, el Proyecto de Ley N° 76/2026 propone ratificar en todos sus términos el Acta Acuerdo firmada entre la Provincia, Argentina LNG y YPF. Además, declara de interés público el desarrollo del emprendimiento y todas las obras vinculadas a su ejecución.

Se trata de una de las inversiones energéticas más importantes del país. La iniciativa apunta a convertir a Río Negro en la puerta de salida del gas argentino hacia los mercados internacionales, consolidando a la provincia como pieza clave del mapa energético nacional.

Además, el paso legislativo no es un mero trámite. Es la validación institucional que necesitan las grandes inversiones para avanzar. Sin esa ratificación, el proyecto quedaría a mitad de camino.

Por otra parte, en la misma sesión se debatirá el Proyecto de Ley N° 75/2026, que modifica la Ley de Ministerios. La propuesta busca modernizar la estructura del Ejecutivo y darle un fuerte protagonismo a las juventudes.

La iniciativa impulsa la creación de la Secretaría de Estado de Juventud, Deporte y Cultura, con rango ministerial. El objetivo es concentrar políticas públicas integrales vinculadas a formación, empleo y espacios de participación. Según el texto, no se crearán nuevas estructuras ni cargos, sino que se reorganizarán competencias. Entre los cambios previstos se incluye el desdoblamiento del Ministerio de Desarrollo Humano, la redefinición del Ministerio de Gobierno y Trabajo y el traspaso de Turismo al área de Desarrollo Económico y Productivo.

Finalmente, el temario incorpora el Proyecto de Declaración N° 52/2026, que propone declarar de interés deportivo, turístico y económico el Campeonato Mundial de Motocross MXGP Argentina YPF 2026, que se disputará el 7 y 8 de marzo en San Carlos de Bariloche.

El evento, que convoca a miles de visitantes y pone a la provincia en el radar internacional, aparece como un impulso directo para el turismo y la economía regional.

Así, en una sola jornada extraordinaria, el Gobierno buscará avanzar en energía, estructura institucional y promoción internacional. Tres ejes distintos, pero atravesados por la misma idea: mover piezas ahora para impactar en el futuro inmediato de Río Negro.