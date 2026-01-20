El humo fue la primera señal de alarma. Eran cerca de las 13.30 de este lunes cuando automovilistas, vecinos y turistas que circulaban por la Ruta Nacional 40, entre Gutiérrez y Mascardi, advirtieron columnas grises elevándose desde la banquina, en el sector conocido como Divisoria de Aguas. Sin dudarlo, varios se detuvieron y bajaron de sus vehículos: el fuego avanzaba en uno de los entornos naturales más sensibles de la región.

Con baldes improvisados, botellas de agua y ramas, intentaron sofocar las llamas antes de que el viento y el calor hicieran lo suyo. La reacción espontánea fue clave. Minutos después, el alerta ingresó al CETIC y, en simultáneo, Bomberos, Protección Civil y el SPLIF comenzaron a recibir llamados que advertían sobre fogatas y focos ígneos a la vera del camino.

Desde la Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi se activó de inmediato el protocolo de emergencia y un móvil del Departamento de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE) se dirigió al lugar. Al arribar, el personal especializado constató la presencia de varios círculos y puntos de fuego, ya apagados gracias a la intervención de quienes pasaban por la zona.

Aunque los focos estaban sofocados, fueron debidamente registrados y documentados. El relevamiento permitió detectar indicios compatibles con fuego intencional, una situación que encendió las alertas por el riesgo ambiental y la seguridad de residentes y visitantes.

“Si el fuego se hubiera propagado, las consecuencias podrían haber sido graves”, advirtieron desde el organismo. Las condiciones climáticas y la vegetación del sector conforman un escenario altamente vulnerable, donde un descuido —o un acto deliberado— puede derivar en un incendio de gran magnitud.

Ante la gravedad del hecho, la Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi confirmó que avanzará con una denuncia penal para que la Justicia investigue lo ocurrido y determine responsabilidades. Mientras tanto, reiteraron el pedido de colaboración a la comunidad para alertar de inmediato ante cualquier presencia de humo o fuego.

Los canales habilitados son el 105 para emergencias y el WhatsApp +54 9 294 430 3219. En esta ocasión, la rápida reacción de vecinos y turistas evitó que el incendio pasara a mayores y dejó una postal poco habitual: ciudadanos comunes enfrentando al fuego para proteger uno de los patrimonios naturales más valiosos de la región.