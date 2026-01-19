En pleno estado de catástrofe por los incendios en Chile, que ya dejaron al menos 19 muertos, el gobierno de la provincia del Neuquén se puso a disposición para asistir en el combate de los incendios forestales e interfase que actualmente afectan a las regiones del Bío Bío y Ñuble.

Explicaron que desde la Provincia se solicitó que el ofrecimiento sea canalizado a través de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), que pertenece al ministerio de Seguridad de la Nación, conforme los mecanismos nacionales y binacionales vigentes.

El ofrecimiento neuquino se formuló con el objetivo de colaborar, a través del Estado Nacional, con las autoridades chilenas. Fue a través de una nota que por pedido del gobernador Rolando Figueroa, la secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna, envió al director ejecutivo de la AFE, Santiago Hardie.

Desde la Provincia se pusieron a disposición recursos humanos y materiales, sujetos a la evaluación y coordinación que la AFE estime.

Del Sistema Provincial de Manejo del Fuego se ofreció la colaboración de 15 brigadistas capacitados y equipados con los elementos de protección personal y equipo de campamento; motosierras, herramientas manuales, motobombas con mangueras forestales; y tres camionetas 4x4 doble cabina equipadas.

En cuanto a medios aéreos, la Provincia puso a disposición dos aviones AT 800, un avión hidrante anfibio y un helicóptero Bell 412 con helibalde.

Del Sistema Integrado de Emergencias se ofreció una Carpa Hospital, equipada con dos camas de terapia intensiva, con una capacidad total de 10 plazas (PMA) con personal; dos ambulancias clase A, con médico (móvil pediátrico y móvil Adulto), enfermero y chófer; 12 profesionales (médicos, enfermeros y choferes); y un camión de logística.

“Quedamos a disposición de la AFE para ampliar la información técnica necesaria y avanzar en las coordinaciones operativas, logísticas y administrativas que resulten pertinentes”, manifestaron en la nota, a la espera de respuesta.