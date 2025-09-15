Nueva plataforma de la VTV busca agilizar verificaciones y evitar estafas

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Martín Marinucci, renovó la página web de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), incorporando navegación optimizada y nuevos servicios digitales para mejorar la experiencia de los usuarios. La modernización también incluye herramientas para realizar denuncias anónimas y fortalecer el combate contra las estafas.

La nueva plataforma, disponible en https://vtv.gba.gob.ar/, permite acceder a turnos, historial de verificaciones, vencimientos y toda la información necesaria desde un único perfil personalizado. El rediseño busca acercar el servicio a los bonaerenses, permitiendo realizar trámites de manera más cómoda y desde cualquier dispositivo.

Entre las mejoras, la web renovada incorpora un servicio digital de atención personalizada, que optimiza la gestión de consultas y turnos, brindando respuestas actualizadas en tiempo real. Además, los usuarios pueden consultar un mapa interactivo con la ubicación de todas las plantas oficiales.

El combate a páginas truchas

Según la cartera de Marinucci, se busca redoblar los esfuerzos contra las páginas truchas que ofrecen servicios ilegales y estafan a la ciudadanía, causando perjuicio a la administración pública. Desde la plataforma, las y los usuarios podrán realizar denuncias y seguir el estado de las mismas.

En paralelo con esta transformación digital, el Ministerio ha desarrollado acciones concretas para mitigar estafas virtuales y combatir plantas ilegales de verificación, protegiendo a quienes realizan el trámite de manera responsable. En las últimas semanas, se denunciaron ante la Justicia 227 páginas de VTV ilegales en Marketplace de Facebook, tras comprobarse el ofrecimiento del servicio de manera ilegal por parte de la Dirección Provincial de VTV.

Con estas medidas, el Ministerio de Transporte continúa avanzando en la modernización del Estado, construyendo un servicio público más accesible, ágil y transparente, y poniendo la tecnología al servicio de las personas.