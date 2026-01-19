Mientras se pone en marcha la obra de la avenida Mosconi, considerada como la más importante en la historia de la ciudad, el municipio de Neuquén definió una medida de acompañamiento directo a los comercios ubicados sobre la avenida Mosconi. Se trata de la eximición del pago de la licencia comercial para pequeños y medianos comerciantes que estén sobre la traza intervenida.

“Pequeños y medianos comerciantes que estén sobre la traza de avenida Mosconi serán eximidos del cobro de la licencia comercial, un alivio fiscal que se realizará mientras dure la obra, que se estima en un año aproximadamente”, explicó el secretario de Finanzas, Recursos y Protección Ciudadana, Fernando Schpoliansky, en diálogo con AM550.

La decisión fue dispuesta por el intendente Mariano Gaido y se aplicará durante el desarrollo de la primera etapa, que abarca el tramo comprendido entre las calles Linares y Gatica, además del acceso al puente carretero que une Cipolletti con Neuquén.

Quiénes entran y quiénes quedan afuera

Uno de los puntos centrales de la medida es el criterio de segmentación entre grandes comercios y pequeños y medianos locales. Según precisó Schpoliansky, la eximición no alcanzará a hipermercados ni a grandes concesionarias.

“Los hiper y concesionarias no entrarían, de ahí para abajo, como por ejemplo casas de repuestos, gimnasios, comidas, locales de quiniela”, detalló el funcionario.

También aclaró que ingresarán rubros como venta de repuestos automotores y servicios vinculados al automóvil, siempre que no se trate de comercios con alto nivel de facturación.

El objetivo es claro: acompañar a los negocios más expuestos a una posible caída en las ventas durante un año de obra intensa sobre la arteria más transitada de la ciudad.

Evitar la baja de bajas

Desde el municipio reconocen que la experiencia de otras obras dejó aprendizajes. En ese sentido, Schpoliansky recordó lo ocurrido durante la ejecución del Metrobús en avenida del Trabajador.

“Se definió un acompañamiento al sector comercial, para evitar algo parecido a lo que pasó con la obra del Metrobús en la avenida del Trabajador, donde lamentablemente muchos comercios quedaron con las puertas cerradas, que es lo que tenemos que evitar”, señaló.

Además de la eximición de la licencia comercial, el municipio prevé otras acciones para sostener el movimiento comercial, como la habilitación de estacionamiento breve sobre colectoras y la promoción de sorteos en los comercios de la Mosconi, con premios que serán comprados por el propio municipio.

Cómo se circulará durante la obra

La transformación de Mosconi implicará convivir durante meses con desvíos, máquinas y cambios en la circulación. Las colectoras permanecerán abiertas al tránsito y habrá cruces habilitados cada 400 metros, que se irán modificando a medida que avance la obra.

“Solo se podrá estacionar 15 minutos, bajar, para comprar algo y seguir”, aclaró Schpoliansky.

También explicó que habrá una sola mano habilitada para estacionamiento y carga y descarga, en horarios que se definirán junto a los comerciantes de la traza.

Calles clave como Félix San Martín y Perticone seguirán habilitadas, mientras que los cruces norte-sur se mantendrán hasta que cada sector entre en obra.

La obra que redefine la ciudad

La intervención sobre la ex Ruta 22 no es solo vial. El proyecto prevé bajar la avenida al nivel de las colectoras, eliminar el efecto de “dique” que se produce con las lluvias y construir un sistema pluvial de gran escala bajo la traza.

“Es una obra transformadora que no solo implica tener una especie de avenida 9 de Julio en Neuquén, con cuatro manos de ida y cuatro de vuelta”, explicó Schpoliansky, y agregó que el sistema pluvial permitirá evitar inundaciones frecuentes entre el alto y el bajo de la ciudad.

Una vez finalizada la parte central, la nueva Mosconi contará con ocho carriles, más espacios para estacionamiento, bicisendas, veredas y áreas verdes donde hoy existen las colectoras, que "desaparecerán", aclaró el funcionario.

Fondos asegurados y previsibilidad

La obra no implicará endeudamiento. Según detalló el secretario, se ejecutará con recursos propios del municipio, que ya están depositados en cuentas específicas para garantizar el pago a la empresa adjudicataria.

“La eximición del pago tiene un impacto de 2.500 millones de pesos mensuales”, indicó Schpoliansky, y remarcó que el respaldo financiero es clave para avanzar con rapidez en una arteria central de la ciudad.

Paciencia hoy, ciudad nueva mañana

Desde el municipio no minimizan el impacto que tendrá un año de obra sobre la vida cotidiana. La avenida Mosconi es la columna vertebral del tránsito neuquino y su transformación exigirá paciencia y prudencia.

El mensaje oficial combina realismo y expectativa: habrá molestias, pero el resultado será una ciudad más integrada, segura y preparada para el crecimiento. En ese camino, el alivio fiscal para los comercios busca sostener la actividad económica mientras Neuquén atraviesa una de las transformaciones urbanas más profundas de su historia.