Un control de rutina terminó en secuestro de droga

Un procedimiento habitual en el sector de visitas del Departamento de Detención N°11 de Centenario terminó con el secuestro de marihuana y una persona imputada por infracción a la Ley de Estupefacientes.

El hecho ocurrió minutos antes del mediodía del martes, cuando el personal policial realizaba los controles de ingreso a quienes acudían a la unidad penitenciaria.

La sustancia estaba oculta

Durante el registro personal de una visitante, los efectivos encontraron un envoltorio de nylon negro oculto en la zona pélvica. Ante la sospecha de que se trataba de una sustancia prohibida, preservaron el lugar y dieron aviso inmediato a personal especializado.

Poco después intervino el Departamento Antinarcóticos, que continuó con el procedimiento correspondiente.

Confirmaron que era cannabis

Tras el pesaje y las diligencias de rigor, el material secuestrado arrojó un peso total de 0,55 gramos. El test orientativo realizado por los especialistas dio resultado positivo para Cannabis Sativa.

Causa judicial y sanciones

Como consecuencia del procedimiento, la persona involucrada quedó imputada en una causa por presunta infracción a la Ley Nacional N° 23.737. Además, las autoridades iniciaron el correspondiente sumario disciplinario en el marco de la normativa penitenciaria vigente.

El caso volvió a poner en evidencia los intentos de ingresar sustancias prohibidas a unidades de detención y el rol de los controles para impedirlo.