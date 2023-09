Video: locura y batalla campal para comprar el iPhone 15

Esta semana el iPhone 15 llegó a todas las tiendas Apple Store del mundo y, en un esfuerzo por obtener el codiciado teléfono, un significativo grupo de personas que se encontraba haciendo fila para comprar el producto terminó al borde de una estampida humana. Gritos, empujones y forcejeos, captaron la atención de los presentes en el Dubai Mall, la tienda de Apple más grande en los Emiratos Árabes Unidos.

Si bien el teléfono fue presentado el 12 de septiembre en el evento anual de la compañía, celebrado cada otoño, la plataforma para realizar los encargos se habilitó el dia 15, con entrega para el 22 de septiembre. Se trata de un dato que explica la locura con la que se comportan los compradores, quienes ansían ser los primeros de su comunidad en explorar las nuevas funcionalidades del aparato.

El iPhone 15 partió de un precio base de U$S799, al igual que sus predecesores del año 2022. Mientras tanto, el iPhone 15 Plus comienza con un precio de U$S899, manteniendo los mismos valores que sus modelos anteriores del año pasado.

En cuanto al iPhone 15 Pro, su precio de inicio es de U$S 999, conservando el mismo costo que el modelo del año anterior. Sin embargo, el iPhone 15 Pro Max presenta un precio inicial de U$S 1,199, lo que representa un aumento de U$S 100 en comparación con el 14 Pro Max del año 2022.

En el video se pueden observar los esfuerzos de los guardias, quienes organizaron la llegada de los compradores y desplegaron un operativo para gestionar las colas, sin embargo la desesperación de los compradores superó las barreras de control, convirtiendo la situación en una auténtica batalla campal.