El libro más pequeño del mundo, literatura de terror, chocolibros y tarot

En la Feria Internacional del Libro en Neuquén 2024, que se desarrollará hasta el domingo 15 de septiembre en el Parque Central y el Museo Nacional de Bellas de Artes (MNBA) de nuestra ciudad, pasan cosas...

Hay historietas y comics por mil, algunas ediciones limitadas de los superhéroes de la vida (Batman, Súperman, la Mujer Maravilla) y no faltan personajes de animé, pósters, libros con piezas para armar, otros que vienen en cajas y los que reavivan el furor por la Scaloneta (que messirve).

Los stands de comics tienen muchos ejemplares a la venta, y algunas ediciones limitadas de superhéroes.

También nos topamos con grandes colecciones de los clásicos de la literatura universal: algunos con exquisita encuadernación y tapa dura, para que se luzcan de por vida en nuestras bibliotecas hogareñas; otros con una apuesta más austera en el papel, pero que no escatiman en los colores y la ilustración. En otros casos, hay publicaciones que solo tienen mares de letras por donde navegar con la lectura por horas.

Los títulos más lúdicos, no necesariamente para niños, estallan de color, texturas y pestañas para abrir; al contrario, los libros antiguos, forrados en cuero y dorados en sus puntas (diría una poeta neuquina), están exhibidos en cuasi pedestales, pues lo ameritan (gracias a Hemingway, Kafka y Goethe).

Deambular entre libros es una hermosura y se pone más lindo aun cuando encontramos la singularidad hecha belleza. Les cuento.

El libro más pequeño del mundo



El stand de Gracia es un enorme universo de lo diminuto. Ella es la expositora de la editorial peruana de “Los libros más pequeños del mundo” y me cuenta que viaja por toda Latinoamérica llevando estas miniaturas a las ferias de libros de distintos países.

Estos pequeños libritos están hechos con un delicado, pero firme encuadernado, tienen tapa dura y más de 400 páginas. Así es, mil historias caben en cualquiera de ellos. Hay títulos de todo tipo y géneros, editados en varios idiomas, y para todas las edades.

Gracia es amable, tanto que en un momento se acercó a mí, abrió de apoco su mano y sobre su palma había una hermosura: el libro más pequeño del mundo, que no superaba el tamaño de la uña de su dedo gordo. “Te lo voy a regalar porque este tiene duendes y te va a gustar”, me dijo, sabiendo que iba a escribir esta nota. Fue el regalo más hermoso que recibí en el último tiempo.

Gracia te recibe en el stand de Los libros más pequeños del mundo, hechos por una editorial peruana desde 1970.

“En 1989 llegaron nuestros primeros libros pequeños a Buenos Aires”, me tira data Gracia, y aclara que ella está en el stand pero que es su hermano el creador de los libros. Y de un montoncito de ejemplares agarra “Palabras que guían”, el primer título de la editorial que hace estas bellezas desde 1970. Revisa el índice con paciencia, y me recomienda la página 76: “Consejos que dio Don Quijote a Sancho Panza cuando este iba a hacerse cargo de gobierno de la ínsula de Barataria”.

Y me lee con su cálida tonada: “Mira, aquí dice: has de poner los ojos en quien eres, procurando Conocerte a Ti Mismo, que es el más difícil conocimiento que pueda imaginarse”.

La hermosura misma. Nada más que decir.

Libros y chocolate

“Fíjate si no es hermoso, qué mejor combinación que llevar libros y chocolates”, dice Aixa Rava, editora de Tanta Ceniza. Y no puede esconder la alegría que le da que pregunten por las latitas que contienen libros de chocolate.

Con una sonrisa enorme y gentil, se presta para contarnos de qué se trata este formato tan particular, con el que Tanta Ceniza busca disparar nuevas lecturas. “Son chocolates que tienen, en su envoltorio, las tapitas de los libros. Esto surgió como un regalo de una escritora, que tiene varios títulos y que también tiene una página web que se llama Una Podadora Inexperta, donde ofrece regalos empresariales como libretitas, lapiceras y latas con chocolates adentro. Cuando se enteró de que con Tantas Ceniza estábamos por sacar un libro nuevo, de una nueva colección, me mandó de regalo unos chocolates con las tapas todos los libros de la colección para que pudiéramos regalar con la preventa. ¡Y fue haciendo cada vez más!”, explicó Aixa.

Una de las latitas es del libro “Enciclopedia de Fauna Confusa”, una maravilla del lenguaje que tiene su origen en los traspiés lingüísticos de la infancia. Su autora, los convirtió en poemas dedicados a la fauna. Y también hay chocolibros de otras autoras. Y digo bien “autoras”, porque Tanta Ceniza solo editan producciones de mujeres.

Aixa Raba, editora de Tanta Ceniza, es Profesora en Letras y poeta de Tierra del Fuego.

“Tanta Ceniza tiene una impronta patagónica que se ve en el nombre de cada colección. Tiene Las Arenas, Maras en la Barda y Álamos de Agua, pero las autoras que publicamos son de toda Latinoamérica”, agregó Aixa, sobre la editorial que dirige.

Un plus: este sábado a las 19 horas se presenta el libro “Enciclopedia de Fauna Confusa”, de la Nueva Colección que se llama “Álamos de Agua”, un libro que salió premiado por el Fondo Nacional de las Artes el año pasado. “Es un libro para infancias y adolescencias, de poesía, ilustrado. Y lo que tiene de particular es que los poemas surgen de equívocos de palabras de cuando la autora era pequeña. Hizo como una mezcla entre distintos animales y así surgieron poemas y logró organizarlas de manera alfabética, como si fuera un diccionario. Por eso los sacamos con forma de enciclopedia. Y las ilustraciones no son propiamente ilustraciones, sino que son collages que hizo María Alicia Favot”, concluyó Rava.

Terror de acá

La editorial ARS Gráfica tiene todo un stand dedicado a títulos de autores locales. De hecho, anuncia con un gran cartel que todo lo que vas a ver allí es 100% neuquino. Allí fui como abeja al panal.

Entre toda la literatura expuesta, hay dos libros cuyas ilustraciones me llamaron la atención. Por lo lindas, por lo artístico, por el color. Y claro, fueron hechas por Kwaichang Kráneo (el reconocido historietista local, Carlos David Lima) que es un crack del dibujo. Y, según cuenta el expositor del stand, fue todo un suceso para el autor contar con el trabajo Kráneo para ilustrar sus dos libros de literatura de terror.

Sobre el autor: Patricio de Negri es un escritor radicado en la localidad de Plottier hace más de una década. En el año 2022 ganó el primer premio en el concurso internacional de cuento De Abreu, organizado por la Asociación Venezolana de Ciencia Ficción. Editó dos libros de terror fantástico que bajo el sello de Libros del Pajonal.

Los perros negros no traen mala suerte” y "Todos los pájaros de humo" ilustrados por Kráneo.

Uno de los títulos es: “Los perros negros no traen mala suerte”, un compendio de 13 cuentos que se leen a los saltos. Fue editado en el año 2021. Y, el otro se llama “Todos los pájaros de humo”, una novela psicológica que cuenta la historia de Gastón, “un delincuente desesperado que debe escapar de la ciudad, y aborda un tren extraño en medio de la noche. El pasado, los pecados, la culpa y el trauma, monstruos metafóricos y no tanto, se entrecruzan en un viaje sin retorno”.

¿Sabías que había literatura de terror made in Neuquén? Ahora lo sabemos.

Poesía astrológica

Hernán Martín Descalzos está en el stand de Escritor y Editores Neuquinos donde expone su tercer libro llamado “La Continuidad del Juego” de Editorial Kuruf, en el que vuelca a la poesía astrológica. “El libro tiene varias secciones diferentes, pero se relaciona con los arquetipos simbólicos que nos representa el Tarot y los signos del zodíaco. Saliéndose un poco de la norma de la poesía romántica o amorosa, mi poesía habla un poco más del desarrollo personal, del auto descubrimiento. Lo que Carl Jung identificó como el proceso de individuación, refiriéndose al proceso de descubrirse uno mismo y mejorar, ser resiliente, sacarse esos patrones familiares que venimos heredando, y evolucionar”, detalló el autor.

Además de escribir el libro, Hernán también hizo las ilustraciones.

Hernán nos habla de procesos, de cómo esos procesos van sucediendo en una persona, del desarrollo, de cómo crecer. Para eso, divide su publicación en 3 secciones, una de Poesía Iniciática, otra de Poesía Astrológica y la ultima de Poesía de Akasha.

Y, para acompañar sus versos, apela a la ilustración hecha por el, de los arquetipos de las cartas del el Tarot de Marsella, por ejemplo, el loco (Le Mat) y el Mago (Le Bateleur). “Son dos cartas que ilustran esta relación delo loco con la oruga y el mago con la mariposa, porque el loco se dice que está a punto de caer un precipicio y la oruga prácticamente teje su propio canasto para pasar a una transición de muerte y renace en una mariposa. Al igual que el loco, está a punto de morir. Pero renace, en el mago”, explicó. Y yo quedé regulando.