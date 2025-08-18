Balearon una ambulancia en San Patricio del Chañar: dos encapuchados atacaron al personal

Durante la madrugada del sábado, una ambulancia del Hospital “Dra. Alicia Cruz” de San Patricio del Chañar fue atacada a balazos por dos personas encapuchadas. El hecho ocurrió en la zona sur de la ciudad, en la toma conocida como barrio La Costa, mientras el equipo de salud trasladaba a un hombre herido de arma blanca.

El personal había acudido tras un llamado de emergencia y, al constatar que no había presencia policial, procedió a asistir al paciente en una casilla precaria. Una vez iniciado el traslado, el vehículo fue interceptado por dos sujetos que intentaron detenerlo mediante amenazas. Al no lograrlo, dispararon contra la ambulancia. Desde la Comisaría Nº13, aclararon que el hecho está en etapa de investigación.

Los trabajadores de salud resultaron ilesos

Pese a la violencia del ataque, el chofer y el equipo médico —compuesto por un camillero, un médico y un enfermero— lograron continuar la marcha hasta el sector de emergencias del hospital local. El paciente fue estabilizado y luego derivado al Hospital Provincial “Castro Rendón”, en la capital neuquina.

Comunicado del Hospital “Dra. Alicia Cruz”

La dirección del Hospital “Dra. Alicia Cruz” emitió un comunicado en el que expresó su repudio al ataque armado y solicitó a las autoridades medidas de seguridad para proteger a los trabajadores.

“La ambulancia fue abordada por dos personas armadas, quienes intentaron ingresar al habitáculo trasero y realizaron disparos hacia el vehículo, poniendo en riesgo al personal”, señala el escrito.

El hospital recordó que el servicio de emergencias está destinado a toda la comunidad y subrayó que los trabajadores de la salud deben contar con condiciones que resguarden su integridad física y mental.