Jey Mammón sorprendió a todos al confesar cómo se tomó las denuncias en su contra: “La pasé bien por…”

El regreso de Jey Mammón a la pantalla de El Trece, como invitado, no pasó inadvertido sobre todo por las declaraciones que utilizó. El sábado por la noche, el conductor fue uno de los qie integró la mesa de La Noche de Mirtha. Con un clima cargado de expectativa, se refirió a la denuncia por abuso sexual que Lucas Benvenuto presentó en su contra. Allí, resaltó cómo vivió estos meses y aseguró que no sufrió por la condena social.

Durante la charla, Jey Mammón sorprendió al reflexionar sobre cómo atravesó este año complejo, en donde la gente se le puso en contra y su vida cambió por completo. “La pasé mal y la pasé bien también, porque me encontré conmigo, me encontré con mucha gente a la que me tenía que acercar más, y también con gente que me tenía que alejar”, señaló, dejando en claro que el proceso tuvo varias aristas personales más allá de lo judicial.

El conductor también explicó qué pasó con las acciones legales que había iniciado tiempo atrás para contrarrestar lo ocurrido : “En un momento inicié yo demandas, pero luego me cansé porque tenía que poner la energía en esto que está pasando”. En ese sentido, remarcó que nunca se sintió solo y que pese a la denuncia por abuso sexual lo apoyaron: “La gente nunca me dio la espalda”.

En este contexto, Jey Mammón no pudo escaparle a las picantes preguntas de Mirtha Legrand, quien no perdió su estilo y fue punzante al preguntarle si “la violación existió”. Por su parte, sin temor, el conductor respondió: “La respuesta es no”. Con esa frase, buscó despejar cualquier duda y marcar su postura frente a la acusación, más allá de lo que dice la víctima.

Vale mencionar que la mesa también reunió a figuras de distintos ámbitos como Raúl Lavié, Juan Gil Navarro, Silvia Fernández Barrio y Rocío Marengo, quien habló de la emoción de transitar su primer embarazo junto a Eduardo Fort. Sin embargo, todas las miradas quedaron puestas en Jey Mammón, que eligió ese espacio para mostrarse nuevamente frente a la audiencia en el afán por lavar su imagen.

Este regreso televisivo no se limita a su paso por el ciclo de Mirtha, ya que días atrás, Jey Mammón debutó en la pantalla de El Nueve con Medianoche con Jey, un programa de entrevistas y música en vivo que arrancó con Graciela Alfano como primera invitada. Si bien el estreno midió apenas un punto de rating y luego bajó a 0,6, la apuesta se sostiene como parte de su estrategia para recuperar terreno en los medios tras la cancelación popular.