El 1° de octubre se conmemora el Día Internacional del Café, una fecha destinada a destacar la importancia de esta infusión que es una de las más consumidas a nivel mundial. Se estima que diariamente se consumen 1400 millones de tazas de café en todo el planeta.

Este día también reconoce el trabajo de los protagonistas involucrados en toda la cadena productiva del café, desde los productores y cosechadores hasta quienes participan en la molienda y distribución. La celebración busca visibilizar el esfuerzo conjunto que permite que millones de personas disfruten de esta bebida diariamente.

La iniciativa para establecer el Día Internacional del Café fue impulsada por la Organización Internacional del Café (ICO, por sus siglas en inglés), fundada en 1963 con el respaldo de la ONU. Esta ONG agrupa a los países importadores y exportadores de café, promoviendo el desarrollo sostenible y la cooperación en el sector.

Las cafeterías argentinas entre las mejores del mundo

En el marco de esta fecha, es relevante destacar que en febrero de 2025 el ranking global The World’s 100 Best Coffee Shops eligió a las 100 mejores cafeterías del mundo, evaluando factores como calidad, innovación y servicio para brindar experiencias únicas a los consumidores.

Entre ellas, seis cafeterías argentinas lograron posicionarse en esta prestigiosa lista, lo que posiciona a Argentina en el circuito mundial del café de especialidad. Este reconocimiento refleja el crecimiento y la calidad del sector cafetero en el país.

La inclusión de estos establecimientos en el ranking internacional subraya el compromiso con la excelencia y la innovación en la oferta cafetera argentina, consolidando su lugar en la escena global.