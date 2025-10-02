El Colectivo Saludable y Sustentable (CSS) es una unidad móvil que representa un avance significativo en el acceso a la salud en Argentina. Este proyecto, que une a entidades públicas y privadas, busca llevar atención médica gratuita, prevención y capacitación a comunidades vulnerables en todo el territorio nacional.

El CSS fue presentado oficialmente en el Planetario de la Ciudad de Buenos Aires y cuenta con el respaldo institucional de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Asociación Médica Argentina, la Fundación Favaloro y la Fundación Barceló. Además, tiene como padrino a Don Luis Landriscina, reconocido referente de la cultura popular argentina.

Servicios que brinda el Colectivo Saludable y Sustentable

Esta unidad móvil brinda servicios como controles de glucemia, presión arterial, chequeos pediátricos, vacunación, evaluaciones odontológicas, oftalmológicas y cardiovasculares. También promueve capacitaciones dirigidas a docentes, agentes comunitarios y equipos de salud, con el fin de fomentar la prevención, incentivar hábitos saludables y detectar enfermedades en etapas tempranas en zonas donde la atención médica es limitada.

El Dr. Ignacio Brusco, decano de la Facultad de Medicina de la UBA, destacó la importancia del proyecto: “No dudamos en participar de este proyecto que se alinea con nuestra responsabilidad social universitaria. Creemos que la formación médica también implica compromiso directo con la comunidad y esta unidad es una herramienta concreta para hacerlo realidad”.

Por su parte, el Dr. Claudio Tartaglia Pulcini, presidente de la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires (AAARBA), señaló: “Siempre que podamos sumarnos a propuestas solidarias que unan y aporten a la sociedad, sentimos que es casi una obligación estar presentes. Este colectivo es un ejemplo de articulación y compromiso social”.

El proyecto no pretende reemplazar los sistemas locales de salud, sino complementarlos y fortalecerlos. En este sentido, el Dr. Miguel Galmes, titular de la Asociación Médica Argentina, afirmó: “La medicina gana valor cuando se articula con los equipos locales, porque el paciente recibe atención inmediata y derivación oportuna”.

Desde la Fundación Favaloro, Laura Favaloro, directora de Relaciones Institucionales, Comunicación y Fundraising, expresó: “Nuestro compromiso histórico es con la salud pública y la prevención. Este colectivo amplía ese compromiso en el territorio, trabajando junto a cada médico local para que la derivación y el seguimiento estén asegurados”. La Fundación Barceló también acompaña esta iniciativa federal, destacada por su aporte a la formación médica.

Colectivo móvil garantiza salud gratuita en Argentina.

El Colectivo Saludable y Sustentable se consolida como un símbolo de innovación, solidaridad y federalismo, combinando ciencia, tecnología y compromiso social para acercar salud, educación y cuidado ambiental a los lugares más necesitados del país.