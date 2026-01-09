Hay preocupación en Villa la Angostura, no solo en autoridades, sino, fundamentalmente, entre turistas y vecinos, después que una bruma cargada de cenizas se observara y sintiera en el ambiente local, derivada por los vientos de los incendios forestales que afectan principalmente a Chubut.

Al fenómeno, que se lo conoce como “pluma”, se lo detectó en las últimas horas, y el portal local laangosturadigital.com.ar así lo consignó, señalando que se comunicaron con ese medio “numerosos vecinos” para reportar la presencia de “una bruma visible, acompañada por partículas de cenizas en suspensión”.

La preocupación no es solo por lo que el viento arrastra, sino por lo que puede suceder en la región boscosa neuquina. Este viernes, el índice meteorológico de peligro de incendios llegó al nivel de “muy alto” en Villa La Angostura, por lo que se recordó extremar las precauciones acerca de condiciones que pueden favorecer el fuego.

Como se sabe, este verano se ha decidido prohibir hacer fuego en todo el territorio de Parques Nacionales, con excepción de los lugares específicamente habilitados para tal fin.

Al respecto, este viernes la secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna, hizo un fuerte llamado a la responsabilidad ciudadana ante la crítica situación que atraviesa la región a causa de la sequía.

Sostuvo que “en Aluminé tenemos dos focos activos, desde hoy a la mañana están todos nuestros brigadistas trabajando, hay más de 30 brigadistas en los dos focos con los tres aviones. Por otro lado, tenemos 25 brigadistas colaborando con la provincia de Chubut”.