Un impactante incidente vial asustó a los automovilistas que circulaban por Ruta 22. Una mujer que viajaba desde Neuquén con dirección a Plottier a bordo de una Renault Sandero se quedó dormida al volante, el vehículo salió de la cinta asfáltica y volcó luego de impactar con un poste de luz. El siniestro ocurrió cerca de las 14:30 a la altura del km 1230.

Según le dijo el comisario Néstor Muñoz a Mejor Informado, la conductora, de 74 años, salió por sus propios medios y fue asistida por las personas que ocasionalmente pasaban por el lugar. Ella circulaba en sentido oeste, con el cinturón de seguridad puesto, pero manifestó que perdió el control luego que la venciera el sueño.

Cuando arribaron los servicios de emergencia constataron que no presentaba heridas de gravedad, aunque igualmente la trasladaron al hospital de Plottier. Allí le realizaron estudios que no arrojaron lesiones de consideración, por lo que estaba pronta a ser dada de alta.

El vehículo quedó en la margen norte de la autovía, sin obstaculizar el paso, por lo que el tránsito se siguió desarrollando con normalidad.