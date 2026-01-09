Con el calor en aumento, la 50ª Regata del Río Negro completó la segunda etapa entre la ciudad de Cipolletti y General Roca con la victoria de Pedro Ratto y Julián Salinas (1 hora 47 minutos 38 segundos y 4/10), mientras que los hermanos neuquinos, Franco y Dardo Balboa fueron terceros en el tramo de 40 kilómetros y siguen liderando la general.

La diferencia con los escoltas del día, el bote que integran Néstor Pinta y Facundo Lucero, fue de apenas 4/10, lo suficiente para marcar la diferencia dentro del agua que volvió a tener un sprint final apasionante, rodeado de público que copo el río ante las elevadas temperaturas.

El público copó la llegada de la segunda etapa en General Roca.

Los líderes transitorios de la Regata demoraron casi 1 segundo más que el de Concepción del Uruguay y Choele Choel, pero la competencia parece ser ya una cuestión de tres por lo visto en este comienzo de las acciones.

Por el lado de los Junior, no hay obstáculos para los neuquinos Cristian Esparza y Bautista Sandoval. Los del Club Bigüa volvieron a imponerse a sus pares de Allen, Felipe Barra y Ulises Serrano por casi ocho minutos y ya sacaron poco más de 10 en el acumulado.

Durísimo sábado

Lo que viene ara este sábado es el tramo General Roca-Villa Regina, el más extenso de toda la semana. La distancia entre la bolla de partida y la de llegada en la etapa es de 62 kilómetros y también comenzará a las 15.

Las estrategias de los palistas para turnarse en la tirada sobre el río Negro en una tarde de mucho calor.

Luego de semejante esfuerzo, el domingo habrá descanso para todos los palistas que ya se alistarán para llegar al Valle Medio rionegrino, en dirección a la capital Viedma que los espera para la bandera a cuadros recién el domingo 18 de enero.