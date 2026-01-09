El Ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, a través de la Subsecretaría de Deportes, continúa consolidando políticas públicas con fuerte presencia territorial, inclusión social y proyección regional, llevando el deporte a cada rincón de la provincia. A través del área de Pesca Deportiva se desarrolló un intenso trabajo de capacitaciones, clínicas y competencias, alcanzando en los últimos dos años a más de 1.800 neuquinos y neuquinas de distintas edades, reafirmando el compromiso del Estado provincial con el acceso igualitario al deporte.

Uno de los ejes centrales fue la realización de clínicas de pesca deportiva en distintas localidades del interior, fortaleciendo una mirada federal y cercana a las comunidades.

Estas actividades se llevaron adelante en El Cholar, El Huecú, Piedra del Águila, Picún Leufú, Varvarco, Manzano Amargo, Las Ovejas, Caviahue, San Martín de los Andes, Rincón de los Sauces, Villa El Chocón, Plaza Huincul, Senillosa, Centenario, Vista Alegre, San Patricio del Chañar, entre otras.

Las clínicas no solo brindaron formación técnica, sino que también promovieron valores fundamentales como la pesca responsable, el cuidado del ambiente, el trabajo comunitario y el deporte como herramienta de inclusión y desarrollo social.

En paralelo, se llevaron adelante exitosos torneos de pesca deportiva en Neuquén capital y Senillosa, con una amplia convocatoria y una destacada organización. Estos eventos contaron con la participación de pescadores y pescadoras locales y de otras provincias, posicionando a Neuquén como un referente regional en la disciplina y fortaleciendo el turismo deportivo.

“Este programa de pesca deportiva representa una política pública que garantiza accesibilidad, formación y aprendizaje desde una mirada profesional y profundamente responsable con el ambiente. Nos permitió llegar a distintas localidades de la provincia, convocar a cientos de aficionados y generar oportunidades reales de inclusión a través del deporte”, resaltó la secretaria de Deportes y Cultura, María Fernanda Villone.

La funcionaria señaló que “nada de esto sería posible sin el respaldo y la decisión política del gobernador Rolando Figueroa y el acompañamiento de la ministra Josefina Codermatz, que impulsan una gestión con fuerte presencia territorial y compromiso con el desarrollo deportivo de Neuquén”.

Desde el área de Pesca Deportiva se destacó que estas acciones forman parte de una decisión política de fortalecer el deporte en todo el territorio provincial, garantizando igualdad de oportunidades, acompañando a los municipios y promoviendo el encuentro, la integración y la vida saludable.

Para este año está previsto continuar con la realización de competencias de pesca, alcanzando lugares de la provincia en los que nunca se realizaron. Otro de los objetivos es que las personas de las distintas Comisiones de Fomento puedan conocer y participar de las actividades, acercando propuestas y fomentando la integración y el desarrollo local.

De esta manera, la pesca deportiva se consolida como una herramienta de transformación social, que une deporte, identidad, naturaleza y comunidad, reafirmando el rol del Estado provincial como impulsor del desarrollo deportivo y social en todo el Neuquén.