Uno de los grandes obstáculos que presenta el Federal Amateur, sin dudas es el clima de verano a medida que los equipos avanzan en la competencia y en este sentido se viene un domingo sofocante al momento de salir a la cancha para jugar las revanchas de los cuartos de final patagónicos en las ciudades de Cipolletti y General Roca.

La Amistad programó su cruce con San Patricio de El Chañar para las 18:30. Danilo Viola de Viedma será el juez de los decisivos 90 minutos que marcan la ventaja para el local que ya ganó en Neuquén 2 a 1 y tiene a su favor dos resultados posibles para avanzar. El pronóstico del tiempo anuncia 35 grados al momento del pitazo inicial.

Alfredo Tizza, el técnico de La Amistad, un equipo que crece con el paso de los partidos.

A pocos kilómetros de allí, en General Roca, el Depo esperará por Atlético Regina desde las 19, todo un clásico de la Liga Deportiva Confluencia que provocó la planificación de un importante operativo de seguridad por la gente que planea movilizar el Albo por la Ruta 22.

La ida, en la Perla del Valle, terminó 1 a 1 y nada está dicho en esta llave de rionegrinos. El amenazante termómetro suma un condimento extra: el pésimo estado del césped sintético del estadio Naranja que eleva las sensaciones sobre el cuerpo de los jugadores.

Jerónimo Molina de Neuquén tendrá a cargo las acciones entre dos rivales por demás conocidos que buscan seguir avanzando en la competencia.

No para

El certamen no para. Los dos clasificados chocarán entre sí para la semana del 18 y 25 de enero. Las localías terminarán definirse según el ránking de clasificación en primera ronda, aunque en este sentido, Atlético Regina corre con ventaja respecto a todos los demás.

San Patricio de El Chañar, el único neuquino que sigue en competencia por los cuartos de final del Federal Amateur.

El Albo, que viene de ser campeón de la Confluencia, tuvo una primera rueda perfecta y su promedio de puntos lo convierten en el 1 patagónico.