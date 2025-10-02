En Argentina, cada 2 de octubre se conmemora el Día del Encargado de Edificio, una fecha que tiene su origen en un hecho histórico ocurrido en 1942. Ese día se creó formalmente el Sindicato Único de Encargados y Ayudantes de Casas de Renta (SUEYACR), con el propósito de reconocer y diferenciar a los trabajadores que se desempeñan en propiedades horizontales del personal de servicio doméstico.

Antes de esa fecha, los encargados de casas de renta no estaban contemplados dentro de ninguna categoría profesional específica. Fue un grupo perteneciente al Sindicato de Trabajadores de Casas Particulares quien impulsó la formación de un sindicato propio para este sector, marcando un avance en el reconocimiento laboral de estos trabajadores.

Día del Encargado de Edificio: historia y significado.

Este reconocimiento se formalizó años después en el Convenio Colectivo de Trabajo 589/2010, que en su artículo 13 establece que el 2 de octubre es el día oficial del trabajador o trabajadora de propiedad horizontal. Además, determina que el personal debe gozar de franco total de servicio en esta fecha y que, en caso de trabajar, se les debe abonar como si fuera un feriado.

Así, esta conmemoración no solo recuerda la historia del sector, sino que también reafirma los derechos laborales y la importancia de los encargados de edificio en la vida cotidiana de las propiedades residenciales y comerciales.