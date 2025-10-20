En Argentina, la pediatría es una especialidad médica esencial que se encarga de la salud de niños y adolescentes. Actualmente, más de 18.000 pediatras están en actividad en el país, atendiendo a pacientes desde sus primeras horas de vida hasta los 18 años.

La pediatría, aunque fundamental hoy, tiene menos de 200 años como especialidad formal. Su rol abarca tanto la prevención durante el crecimiento y desarrollo de los chicos, como el diagnóstico y tratamiento de enfermedades graves que puedan afectar a esta población.

El 20 de octubre se celebra en Argentina el Día del Pediatra, una fecha establecida en 1973 para reconocer la labor de estos profesionales. Esta elección conmemora la creación de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), fundada el 20 de octubre de 1911.

La SAP es una de las primeras instituciones científicas del país y de las pioneras en el mundo en su campo. Comenzó con 53 miembros y hoy cuenta con más de 15.000 socios que trabajan en todo el territorio nacional.

Su primer presidente fue el doctor Ángel M. Centeno, experto en patologías infantiles y director de la Casa de Niños Expósitos, un asilo para niños abandonados desde fines del siglo XVIII. Además, Centeno fue profesor titular de Clínica Pediátrica en la Facultad de Ciencias Médicas de la UBA, presidente de la Academia de Medicina y fundador de la Asociación Médica Argentina, que presidió en dos ocasiones.

Por qué se celebra el Día del Pediatra en Argentina

Actualmente, la SAP juega un papel clave en la formación continua de pediatras a través de concursos de especialización, congresos de posgrado y la difusión de investigaciones científicas internacionales. También apoya a los profesionales jóvenes mediante becas para investigación y perfeccionamiento.