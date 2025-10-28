Chris Evans y Alba Baptista acaban de sumar un nuevo capítulo en su historia de amor con la llegada de su primer bebé. La pareja recibió a su hijo el sábado en Massachusetts, según confirmaron registros oficiales, aunque mantienen en reserva detalles como el nombre y el sexo del recién nacido.

El actor estadounidense de 44 años, conocido mundialmente por interpretar a Capitán América en el Universo Cinematográfico de Marvel, y la actriz portuguesa de 28 años, famosa por su papel protagónico en la serie de Netflix "Warrior Nun", sellaron su relación con una boda íntima el 9 de septiembre de 2023 en Cape Cod.

Su romance comenzó de manera pública apenas nueve meses antes de la ceremonia, cuando oficializaron su vínculo en Instagram. Amigos cercanos a la pareja relataron que fue "amor a primera vista" desde que se conocieron en Europa, aunque han preferido mantener su vida privada alejada del foco mediático, compartiendo solo ocasionalmente momentos juntos en redes sociales.

Los rumores sobre una posible llegada de un bebé comenzaron a circular en verano, cuando una cuenta de fans rindió homenaje a los padres de ambos actores por el Día del Padre. Fue un comentario de Luiz Baptista, padre de Alba, el que avivó las especulaciones: "Muchas gracias querido Chris. ¡Tu turno está por llegar!". Este mensaje fue interpretado rápidamente como una pista sobre el embarazo, que ahora se ha confirmado con el nacimiento.

Este momento coincide con un cambio relevante en la vida de Evans. En mayo de 2025, puso a la venta su mansión en Hollywood Hills por 7 millones de dólares, con la intención de mudarse a la Costa Este para estar más cerca de su familia. Este traslado cobra mayor sentido ahora que la familia crece con la llegada de su hijo, reforzando sus raíces en Massachusetts, ciudad que siempre ha valorado profundamente.

Hasta el momento, los representantes de la pareja no han emitido declaraciones oficiales sobre el nacimiento, manteniendo la discreción que caracterizó su relación desde el principio. Sin embargo, la alegría de convertirse en padres marca un nuevo hito para Chris Evans y Alba Baptista, quienes parecen construir un proyecto sólido y privado lejos del ruido mediático.