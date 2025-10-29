Con novedades, confirmaron fecha de la Noche de las Heladerías 2025

La Noche de las Heladerías 2025 se celebrará el jueves 13 de noviembre, a partir de las 19, en el marco de la Semana del Auténtico Helado Artesanal, que tendrá lugar del 13 al 16 de noviembre.

El evento, organizado por la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA), reunirá a cientos de heladerías en todo el país con el objetivo de promover el consumo del helado artesanal argentino, elaborado con materias primas naturales y recetas tradicionales.

Promociones y actividades confirmadas

Aunque aún no se difundieron todos los detalles oficiales, AFADHYA anticipó que volverán las promociones más esperadas, entre ellas:

2x1 en cuartos de kilo

Descuentos en potes y cucuruchos

Degustaciones gratuitas

Además, muchas heladerías ofrecerán nuevos sabores de temporada, shows en vivo, sorteos y actividades temáticas para toda la familia.

Un evento que crece cada año

La Noche de las Heladerías se consolidó como una de las celebraciones gastronómicas más populares del país. Cada año, miles de personas participan en esta jornada que marca el inicio de la temporada alta del helado artesanal.

En ediciones anteriores, las filas se extendieron por cuadras en las heladerías adheridas, mientras que los maestros heladeros compartieron su trabajo y saber con el público.

AFADHYA adelantó que la edición 2025 será una de las más grandes de los últimos años, con la participación de centenares de locales en distintas provincias. También habrá campañas en redes sociales y acciones solidarias para colaborar con comedores, hospitales y organizaciones sociales.

Un símbolo del helado artesanal argentino

El evento busca destacar la calidad y autenticidad del helado artesanal argentino, un producto reconocido por su elaboración con ingredientes naturales, sin conservantes ni colorantes industriales.

AFADHYA promueve esta celebración como una oportunidad para valorar el oficio de los heladeros y fortalecer el vínculo con los consumidores a través de una experiencia colectiva que combina sabor, tradición y comunidad.