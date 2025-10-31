El argentino Emiliano Villegas, de 44 años y coordinador operativo del Área Fauna de la Brigada de Control Ambiental en la Subsecretaría de Ambiente de la Nación, será galardonado con el prestigioso premio internacional Clark R. Bavin. Este reconocimiento es considerado el máximo a nivel mundial en la protección de la vida silvestre.

La ceremonia de entrega tendrá lugar el próximo 5 de diciembre en Samarcanda, Uzbekistán, en el marco de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (COP20 CITES).

Lo que permitió la investigación

Villegas fue una pieza fundamental en la investigación que permitió desarticular una red de caza y tráfico ilegal de animales que operaba en Argentina, Paraguay, Brasil y Bolivia. El principal acusado en el caso es Jorge Noya, propietario del emprendimiento Caza & Safaris, quien está señalado como líder de esta organización dedicada al turismo cinegético ilegal.

Durante una serie de allanamientos realizados en 2023, la Justicia Federal incautó un total de 44 armas, 12 vehículos y cerca de 8.000 taxidermias, cuernos y pieles. Entre los elementos secuestrados se encontraban ejemplares de yaguareté, una especie protegida por ley y declarada Monumento Natural Nacional desde 2001.

Argentino premiado por desmantelar red de caza ilegal

El caso alcanzó repercusión internacional gracias a la colaboración entre la Brigada de Control Ambiental, la Fiscalía Federal N°1 de Lomas de Zamora y la organización Freeland International. La directora de esta última, Juliana Machado Ferreira, fue quien nominó a Villegas para recibir este galardón.