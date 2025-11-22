Los perros no solo comparten el día a día con los seres humanos, sino que su personalidad puede parecerse sorprendentemente al carácter de sus tutores, ya que adoptan comportamientos y rasgos de personalidad, que reflejan los de quienes los cuidan.

Un estudio publicado en la revista Science Dayli revela que la similitud entre las emociones humanas y las caninas son más profundas de lo que se había documentado hasta ahora. Desde el estrés hasta reacciones de felicidad o confianza.

Entre los descubrimientos más destacados, se observó que los animales que vivían en un hogar donde predominaba un ambiente tranquilo y positivo, se mostraban más relajados y confiables, manifestando una relación amistosa, no solamente con los dueños de casa, sino con otras personas y animales de compañía.