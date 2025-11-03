Beltrán Briones, un joven desarrollador inmobiliario e influencer con una postura libertaria, fue galardonado este viernes por la noche en los Premios Ídolo 2025, en la categoría "Actualidad". La ceremonia se llevó a cabo en el Salón Tattersall del Hipódromo de San Isidro y estuvo conducida por Zaira Nara y Grego Rossello.

La distinción llega en medio de una fuerte controversia generada por un video viral en el que Briones defiende los despidos como una herramienta para aumentar la productividad en las empresas. En sus declaraciones, el influencer sostuvo: "No hay nada más sano para una empresa que echar a un empleado".

Palabras que causaron controversias

Con un tono enfático, Briones explicó que el despido funciona como un incentivo para los demás trabajadores: "los otros nueve laburan de 7 a 21 porque están cagados de miedo". Además, agregó: "Si vos laburás para el orto, te echo. Y sabés cómo se ponen los otros nueve: aumentan la producción".

Más allá de su perfil en redes sociales, Briones también ocupa un rol corporativo como Director Ejecutivo Administrativo y de Finanzas en Estudio Kohon, una destacada desarrolladora inmobiliaria. Su padre, Iván Briones, es el principal ejecutivo de la empresa.

Beltrán Briones premiado en medio de polémica

Estas declaraciones se enmarcan en un debate más amplio sobre la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei, que ha generado diversas reacciones en el ámbito político y social. La premiación de Briones en esta coyuntura ha sido motivo de opiniones divididas entre seguidores y críticos.