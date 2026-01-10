Tercer día de carrera y el tercer bote ganador diferente en una etapa de la 50ª Regata del Río Negro que ahora anotó a Néstor Pinta y Facundo Lucero en lo más alto del podio, más allá que con el segundo puesto del día a los hermanos, Franco y Dardo Balboa, todavía les alcanzar para dominar la general.

El bote del Club Náutico La Ribera y de la Municipal de Viedma, además de imponerse en la 3ª etapa, logró ubicarse como escolta en la general, a sólo 1/10 por lo que la vuelta a la competencia tras el descenso del domingo será como un gran reseteo en la punta de la carrera.

Bajo un calor infernal, el tiempo de los ganadores en el tramo que unió a General Roca con Villa Regina (62 kilómetros) fue 2 horas 54 minutos 10 segundos y 7/10. Los representantes del santafesino entraron detrás, a 5/10. Tercero fue el bote de Pedro Ratto y Julián Salinas, que había ganado en el segundo tramo finalizado en Roca, a una distancia de 7/10 respecto a los más veloces del día.

Luego de 3 etapas, los hermanos Balboa lideran la Regata del Río Negro 2025 apenas por 1/10.

Nuevamente, el sprint final fue muy cerrado y esta vez con un esfuerzo aún mayor en el agua debido a la alta temperatura, cercana a los 40° C, que naturalmente volcó a los vecinos de todas las ciudades al curso de agua que se presentó ideal para ver el paso de la Regata.

A recuperar

Tras las tres primeras etapas que unieron a la neuquina ciudad de Plottier con la rionegrina Villa Regina, la Regata tendrá un domingo de descanso y se preparará para volver a relanzar la competencia el lunes desde la ciudad de Chelforó.

La vuelta a la carrera tiene planteados 51 kilómetros hasta Chimpay, ya en tramos donde el cause del agua se vuelve mucho más pesado que en el comienzo. Igual, para los de punta, no será día de vacaciones ya que todos tienen previstos salidos al agua para no perder ritmo.