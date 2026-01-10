Independiente de Avellaneda y Alianza Lima se enfrentarán este sábado, desde las 21, en el Estadio Parque Viera de Montevideo, por un amistoso de la Serie Río de La Plata. El Rojo, dirigido por Gustavo Quinteros, buscará comenzar el año con el pie derecho y el rionegrino Ignacio Malcorra podría hacer su debut, pero el partido está en duda por las malas condiciones climáticas en Uruguay.

Las imágenes que se muestran desde la capital uruguaya son muy elocuentes, barrios anegados, sectores sin energía eléctrica, vientos huracanados y lluvia constante.

Hasta el momento el partido no ha sido suspendido, pero podría suceder de un momento a otro.

Montevideo quedó anegado

Si se juega, estas son las probables formaciones

Independiente de Avellaneda; Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés; Santiago Montiel, Luciano Cabral, Matías Abaldo; Gabriel Ábalos. DT: Gustavo Quinteros.

Alianza Lima (Perú): Guillermo Viscarra; Josué Estrada, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Jesús Castillo, Sergio Peña, Jairo Vélez; Eryc Castillo, Paolo Guerrero y Federico Girotti. DT: Pablo Guede.

Hora de Inicio: 21

TV: ESPN Premium y Disney +

Estadio: Parque Viera de Montevideo